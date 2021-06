Potsdam

Rechtsextremisten ganz verschiedener Couleur in Brandenburg hat das Corona-Jahr neuen Auftrieb gebracht. Sie nutzten auch Proteste gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für ihre Zwecke, oft im Verbund mit Verschwörungsfantasien und Untergangsszenarien. Nicht selten kam es vor, dass eine Handvoll Rechtsextremer eine ganze Demonstration kaperte. Die Verunsicherung vieler Menschen wurde rücksichtslos für ihre Propaganda missbraucht. Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch und vor allem im Internet. Im neuen Bericht des Verfassungsschutzes wird auf dieses gefährliche Phänomen hingewiesen.

Die AfD mischt kräftig mit

Zugleich werden wieder neue Höchststände bei Personen vermeldet, die sich rechtsextremen Gruppierungen anschließen. Alle Jahre wieder, ist man geneigt zu sagen und das nun schon sieben in Folge. Bemerkenswert ist, dass die AfD da weiterhin kräftig mitmischt. Es sind auch keine Anzeichen erkennbar, dass sich daran etwas ändert. Die wenigen gemäßigten Kräfte in dieser Partei sind isoliert und zu schwach. Dass sich einige in der AfD von ihrem einstigen Frontmann Andreas Kalbitz im Landtag distanzierten und diesem in geheimer Wahl für das Landtagsgremium PKK nur neun der möglichen 23 AfD-Stimmen gaben, ist am Ende wohl nicht mehr als ein Strohfeuer.

Von Igor Göldner