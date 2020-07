Potsdam

Mit seinem Vorstoß, ein verpflichtendes Dienstjahr für alle ab 18 Jahre einzuführen, hat sich Brandenburgs CDU-Chef Michael Stübgen weit nach vorn gewagt. Sensible Bereiche wie das Gesundheitswesen oder der Katastrophenschutz sollen im Fall von Krisen damit personell gestärkt werden. Über allem steht das Ziel, die Bevölkerung besser zu schützen und Engpässe, wie wir sie teils in der Corona-Krise erlebt haben, zu vermeiden. Aber kann das mit einem Pflichtjahr gelingen? Stübgen lässt sich von einem Gedanken tragen, den inzwischen viele Experten mehr oder weniger deutlich formuliert haben: Die Gefahr von Seuchen und Pandemien wird eher wachsen als zurückgehen. Und für ein solches Szenario müsse sich Deutschland wappnen.

In der Tat stellt sich die Frage, wie gut der zivile Katastrophenschutz organisiert ist, wenn es dauerhaft keine Wehrpflicht mehr gibt. Was passiert, wenn die zivilen Kräfte in Krisenzeiten überfordert sind? Eine solche Debatte muss geführt werden – auch über eine solche Pflicht, was sicher am stärksten in der Kritik stehen dürfte. Wichtig dabei ist allerdings, dass nicht der Eindruck erweckt werden darf, mit der Pflicht zum Dienstjahr brauche es nicht mehr die vielen ehrenamtlichen Helfer. Das wäre fatal und könnte den gegenteiligen Effekt erzielen.

Von Igor Göldner