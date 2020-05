Der Campus bleibt

Potsdam

Knapp 50 000 junge Menschen in Brandenburg sind derzeit Teilnehmer eines inoffiziellen Großexperiments. Die Forschungsfrage lautet: Wie gut funktioniert eigentlich ein überwiegend online absolviertes Hochschulstudium? Die Antwort nach acht Wochen Probelauf: Erstaunlich gut. Auch Skeptiker der virtuellen Lehre finden es bemerkenswert, wie schnell sich der Lehrkörper der acht staatlichen Hochschulen und der privaten medizinischen Hochschule auf neue Formate einstellen und den Stoff dadurch auch in Zeiten von Kontaktbeschränkung vermitteln konnte. Glaubt man vereinzelten Umfragen, loben auch die Studierenden trotz individueller Schwierigkeiten den Einsatz. Trotzdem sollten Leute, die vielleicht schon immer dachten, in Brandenburg würden eigentlich viel zu viele kostspielige Hochschulgebäude errichtet, nicht zu früh jubeln. Die Lehre aus dem digitalen Sommersemester 2020 wird bestimmt nicht lauten: Studieren geht am besten von zu Hause aus. Denn auch wenn man gerade merkt, dass Grundlagen manchmal auch sehr gut über ein Standardvideo vermittelt werden können und schnelle Absprachen im Chat überflüssige Wege ersparen: Die Grenzen des Digitalen bleiben. Selbst bei einer schlichten Vorlesung entsteht durch die Interaktion zwischen Dozenten und anwesenden Studenten eine Dynamik, die sich am Rechner kaum einstellt. Außerdem wird auch die beste Simulation keine Praxiserfahrung in der Maschinenhalle oder am Krankenbett ersetzen. Letzten Endes wird das Experiment die digitalen Medien tatsächlich als nützliches, ja unverzichtbares Instrument der modernen Hochschullehre erweisen. Aber deren eigentlicher Ort ist und bleibt der Campus, nicht das Homeoffice.

Von Rüdiger Braun