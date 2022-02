Potsdam

Die Stimmung vor Ort ist aufgeheizt. Das Thema spaltet. Gegner und Befürworter hören sich kaum noch zu. Fast jede Maßnahme wird beklagt. Nein, an dieser Stelle geht es nicht um die Corona-Regelungen der Brandenburger Landesregierung. Sondern um deren Pläne für den Windkraft-Ausbau.

Das Für und Wider erregt die Gemüter – schon viel länger als Corona. Nur eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Auch das geplante Gesetz zum 1000-Meter-Abstand von Wohnhaus zu Wind-Mast dürfte kaum dazu beitragen. Es ist zwar das wichtigste selbst erklärte Ziel des zuständigen CDU-Infrastrukturministers, mit diesem Wurf die Akzeptanz der Windkraft vor Ort zu erhöhen.

Doch wenn das aus so wenigen Paragrafen bestehende Gesetz von so vielen maßgeblichen Akteuren schon im Grundsatz in Zweifel gezogen oder abgelehnt wird, kann das kaum etwas werden. Das zeigte eine Anhörung von Experten im Landtag. Deren Einwände, vor allem die der kommunalen Vertreter, sollten dringend ernst genommen werden. Schafft das Gesetz mehr Rechtssicherheit für die Kommunen, war eine der Fragen. Nein, meinten die meisten Vertreter der Kommunen. Wenn die Koalition jetzt vor hat, das Gesetz einfach so wie es ist, zu beschließen, kann sie sich künftig solche Expertenrunden sparen.

Von Igor Göldner