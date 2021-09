Potsdam

Es ist ein wieder mal ein Neuanlauf, den die brandenburgische Landesregierung bei der Digitalisierung plant – der wievielte eigentlich? An schlauen Strategien hat es in den vergangenen Jahren nie gemangelt. Doch am Ende taugten auch die ehrgeizigsten Pläne nicht. Es war der Landesrechnungshof, der vor fast genau einem Jahr der Staatskanzlei ein verheerendes Zeugnis ausstellte: Es fehlten ein koordiniertes Herangehen, ein Gesamt-Überblick und verbindliche Ziele, hieß es. Kurz gesagt: Die Regierungen bisher haben das Thema verschlafen.

Nun soll alles besser werden – mit neuen Akteuren, einem neuen Namen (Digitalprogramm 2025) und besseren Ideen. Aber kann das auch gelingen? Die ersten Schritte zeigen, man will weg von den Ressortegoismen der Vergangenheit und man will diesmal von vorn herein die gesamte Landesverwaltung aktiv in den digitalen Wandel einbeziehen. Ein einzelnes Ministerium soll sich nicht mehr abducken können, sondern erhält konkret abrechenbare Ziele.

Entscheidend wird sein, das Thema wirklich zur Chefsache in der Staatskanzlei zu machen und bisherige Parallelstrukturen bei der Digitalisierung aufzulösen. Bei den digitalen Behördengängen, auf die die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben und auf die sie nicht mehr lange warten wollen, ist aber auch wichtig, die Kommunen in den Prozess mit einzubeziehen.

Von Igor Göldner