Potsdam

Präsenzunterricht ist das Motto der Stunde – hoffentlich bleibt dieser Satz von Bildungsministerin Ernst kein Lippenbekenntnis. Und länger als eine Stunde sollten Brandenburgs Schulen schon im Regelbetrieb bleiben. Hoffentlich für die Kinder und Jugendlichen bleibt auch die Ankündigung, sich künftig nicht nur an der Inzidenz zu orientieren, kein Lippenbekenntnis.

Denn sonst werden die Schulen bald wieder dicht gemacht und die Kinder in die digitale Isolation geschickt. Und dann nützt auch das beste Aufholprogramm nichts mehr.

So wichtig das 69-Millionen-Programm, das Brandenburg vorhat, auch ist: Es kann nur ansatzweise kompensieren, was durch Schulschließungen verloren gegangen ist. Außerdem muss das Programm erst noch beweisen, dass es etwas taugt.

Es gibt Dinge, die kein Aufholprogramm der Welt ersetzen kann

Denn es steht und fällt mit dem verfügbaren Personal. Selbst wenn es prima funktioniert: Es gibt unzählige Dinge während der Schulzeit, die man damit nicht aufholen kann. Nämlich das, was nicht auf Lehrplänen steht, an das man sich aber noch im hohen Alter erinnert: an das Knüpfen von Freundschaften, das erste Anbandeln, das gemeinsame Lachen, sich Messen, das Lästern und Streiche Spielen.

Es sind Erfahrungen, die Persönlichkeiten prägen. Auch deswegen muss ein erneuter Lockdown unbedingt verhindert werden.

Von Torsten Gellner