Potsdam

Die Gefahr, im Alter an der Armutsgrenze kratzen zu müssen, wird größer. Nur 18 Prozent der neuen Altersrenten in der Region sind höher als 1500 Euro.

Und jeder zweite Neurentner liegt bereits unterhalb der Armutsschwelle, muss mit Tausend Euro oder weniger im Monat über die Runden kommen. Die Zahlen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund in seinem Rentenreport aufbereitet hat, zeigen, wie wichtig die Einführung einer Grundrente war. Sie blenden aber andere Einkommensquellen wie der privaten Vermögensbildung natürlich aus. Aber die ist hierzulande auch nicht allzu stark ausgeprägt.

Armut im Alter wird zunehmen

Altersarmut wird weiter zunehmen, weil mehr Menschen in den Ruhestand wechseln, deren Erwerbsleben von lange Arbeitslosigkeitsphasen geprägt ist. Sie wird Alleinstehende treffen, Frauen zumal, die in Brandenburg oft in Teilzeit arbeiten. Mindestlöhne und Tarifverträge können dabei helfen, die Aussichten auf eine auskömmliche Anwartschaft im Alter zu verbessern.

Sie werden aber nichts daran ändern, dass das Rentensystem immer weniger finanzierbar wird. Bald wird fast jeder dritte Brandenburger im Ruhestand sein. Wer noch mitten im Berufsleben steht, kann sich ausrechnen, dass er selbst von der gesetzlichen Rente im Alter nicht mehr wird leben können.

Von Torsten Gellner