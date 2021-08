Potsdam

Auf den ersten Blick ist es ein normaler Vorgang: Ein Abgeordneter gibt sein Mandat im Landtag ab und ein anderer rückt nach. Wer auf der Landesliste der jeweiligen Partei der Nächste ist, kommt zum Zug. Im Fall des Mandatsverzichts des Ex-Bürgermeisters von Blankenfelde-Mahlow, Ortwin Baier (SPD), gerät das Nachrücken allerdings zu einer heiklen Angelegenheit - für die SPD.

Denn die betroffene Politikerin, die Ex-Landtagsabgeordnete Simona Koß, steckt selbst mitten im Wahlkampf - allerdings für den Bundestag. Dorthin zieht es die Politikerin und dennoch nimmt sie vier Wochen vor der Wahl das Landtagsmandat an. Sicher ist sicher! Falls es mit dem Bundestag nicht klappt, bleibt ihr ja noch das Landtagsmandat. So nachvollziehbar der Schritt auch ist, so schwierig ist eine solche Rückfahrkarte in den Landtag in einem Wahlkampf, der Eindeutigkeit, Klarheit und Glaubwürdigkeit verlangt.

Sich auf diese Weise persönlich abzusichern, zeugt überdies nicht von einer großen Zuversicht, das Direktmandat wirklich zu erringen. Der Fall gibt nicht nur dem politischen Gegner Futter. Er ist letztlich auch zum Nachteil einer Partei, die händeringend wieder auf Direktmandate hofft. Denn bei zu erwartenden knappen Zieleinläufen von Direktkandidaten von CDU, SPD, AfD können im Wahlkreis Kleinigkeiten entscheiden.

Von Igor Göldner