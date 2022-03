Potsdam

Die Warnung der brandenburgischen Kommunen sollte von der Landesregierung als Alarmruf mit klarer Handlungsanweisung aufgefasst werden. Die Kreise, Städte und Gemeinden rechnen fest damit, eher früher als später bei der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen an ihr Limit zu geraten. Ihre Sorge: Die hohe Zahl an Neuankömmlingen aus dem Kriegsgebiet könnte sie schon bald heillos überfordern. Dann könnte auch die bislang positive Stimmung kippen. Dazu beigetragen hat die neue Prognosezahl von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von rund 40 000 Flüchtlingen, die Brandenburg aufnehmen soll.

Ist das Land darauf vorbereitet? Mitnichten. Was auch am Bund liegt, den der schnelle Zustrom offenbar überrascht hat. Schließlich ist man anfangs davon ausgegangen, dass die meisten Flüchtlinge gar nicht hierher kommen, sondern in den ukrainischen Nachbarstaaten bleiben würden. Nun muss, auch das Land, umso schneller handeln. Bislang steht in den Sternen, wie landesweit tausende ukrainische Kinder in Kitas betreut und an Schulen unterrichtet werden sollen. Es fehlen aber ein Plan, genügend Platz und ausreichend Lehrkräfte. Ohne unkonventionelle Lösungen und die Mit-Betreuung durch Ukrainer wird das nicht gehen.

Von Igor Göldner