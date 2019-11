Die BER-Eröffnung wird kein Feiertag der Ingenieurskunst

Potsdam

Was ist wohl wahrscheinlicher? Dass Hertha BSC unter Jürgen Klinsmann noch die Meisterschaft holt, oder dassam 31. Oktober 2020 der BER seine Pforten öffnet? Zwar sollte man auf die nun proklamierte Inbetriebnahme besser keine Wetten abschließen, das lehrt die Erfahrung. Aber man kann wohl sagen, dass der Tipp auf den BER die etwas besseren Gewinnchancen bietet. Denn Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist es tatsächlich gelungen, viele Probleme am BER zu lösen, die seine Vorgänger nur verschlimmbessert hatten.

Anders als einige seiner Vorgänger hat er nicht auf große Show-Effekte gesetzt, sondern hinter den Kulissen viel angeschoben. Er hat mit den wichtigsten Baufirmen endlich vernünftige Verträge geschlossen und damit den leidigen Fehlanreiz beseitigt, dass man mit Bauverzögerungen auch noch Geld verdient.

Beachtlich, aber keine Heldentat

Das ist beachtlich, aber es ist auch keine Heldentat. Es war schlicht überfällig, mehr Systematik und vor allem Zug in die Baustelle zu bringen. Die Eröffnung am Reformationstag wird gewiss kein Feiertag der Ingenieurs- und Planungskunst sein. Und bis dahin lauern noch einige Fallstricke, etwa bei der Kabelage und bei der Bauabnahme.

Und dann wäre da noch die große Generalprobe. Sie wird zeigen, wie gut das zu klein geratene Terminal mit einem Passagier-Ansturm zurecht kommt, ob die Kapazitäten ausreichend sind und ob die Koffer auch in der richtigen Maschine landen. Das wird noch einmal spannend, wetten?

Von Torsten Gellner