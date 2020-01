Woidke pimpt seine Regierungszentrale

Potsdam

Wahlversprechen sind schnell gemacht – die Finanzierung ist bedeutend schwieriger. An diesem Punkt befindet sich Brandenburgs Kenia-Koalition jetzt. Das Regierungsprogramm war ziemlich üppig ausgefallen, was kostspielige Vorhaben angeht: beitragsfreie Kitajahre, Millioneninvestitionen in Krankenhäuser, eine Pflegeoffensive und vieles mehr.

Schuldenmachen ist billig – vorerst

Die Gelegenheit schien günstig: Der Staat verzeichnete Rekord-Steuereinnahmen, die Wirtschaft brummte. Weil die Zinsen so schön niedrig sind, einigten sich SPD, CDU und Grüne sogar darauf, einen Milliarden-Kredit aufzunehmen. Man darf annehmen, dass Finanzministerin Katrin Lange ( SPD), Sorgenfalten auf die Stirn traten, als sie dieses Feuerwerk der Wohltaten in nüchterne Zahlenkolonnen verpackte.

Machtpolitisch lohnend: Die Regionen

Tatsächlich kommen auf das Land hohe zusätzliche und bleibende Kosten zu. Deshalb wohl hat die Sozialdemokratin ihren ersten Entwurf für einen Nachtragshaushalt sehr defensiv angelegt. Die Koalitionspartner sind sauer, denn viele Lieblingsprojekte wurden gestutzt. An einem allerdings will Lange wohl nicht sparen: Einer Stärkung der Regierungszentrale Dietmar Woidkes. Rein machtstrategisch betrachtet ist in einer Dreierkoalition das Projekt „Pimp deine Staatskanzlei!“ sicher ein lohnender Haushaltsposten. Die Koalitionspartner der SPD sind weniger begeistert.

Von Ulrich Wangemann