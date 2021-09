Potsdam

Was für eine Wahlnacht! Frei nach Bertolt Brecht könnte man sagen: Vorhang zu und (fast) alle Fragen offen. Nach 16 Jahren geht Angela Merkels Kanzlerinnenschaft zu Ende, und noch ist nicht klar, was als Nächstes kommt. Ampel, Jamaika: beides ist möglich, auch eine Fortsetzung der Großen Koalition. Wobei diese Variante hoffentlich nicht zum Tragen kommt. Denn wenn etwas klar geworden ist in diesem außergewöhnlichen Jahr, dann das: Deutschland braucht einen Neuanfang. Noch einmal Schwarz-Rot würde das Land lähmen und die Geduld der Menschen überstrapazieren.

Noch im Januar war die SPD weit abgeschlagen

Um das Ergebnis einzuordnen, muss man sich vor Augen führen, welche Achterbahnfahrt wir hinter uns haben. Noch im Januar lag die Union in Umfragen bei 36 Prozent, die SPD war weit abgeschlagen, trotz Olaf Scholz. Die erfolgreiche Aufholjagd verdankt sie weniger der eigenen Stärke als der schwächelnden Konkurrenz. Auf einmal wirkte der Vizekanzler mit seiner stoischen, auf Erfahrung und Regierungskompetenz setzenden Art wie ein Fels in der Brandung. Totgesagte leben länger.

Gemischte Bilanz bei den Grünen

Bei den Grünen ist die Bilanz gemischt. Annalena Baerbock, furios gestartet als erste grüne Kanzlerkandidatin und wie Scholz aus Potsdam kommend, stolperte über vermeidbare Fehler und ihren Umgang mit ihnen. Sie konnte den Eindruck mangelnder Reife fürs Kanzleramt auf den letzten Metern nicht mehr korrigieren. Und so fühlt sich die Verdopplung des Ergebnisses vom letzten Mal für die Grünen an wie eine Niederlage.

Die Union muss sich neu finden

Armin Laschets Kandidatur wiederum stand unter keinem guten Stern. Ein Kandidat, den die eigene Basis noch kurz vor der Wahl am liebsten ausgetauscht hätte, muss sich jeden Prozentpunkt Zustimmung besonders hart erkämpfen. Angesichts dessen kann er mit dem Ergebnis fast noch zufrieden sein. Die Union kann es nicht. Sie muss und wird sich nach der Merkelzeit neu finden. Das wird ein schmerzhafter Prozess, Ausgang ungewiss.

Die Linke in der Krise

Sorgen machen muss sich die Linke. Sie wird nicht mehr als Ostpartei, aber auch sonst nicht als starke politische Alternative wahrgenommen. Ihr hat ihre außenpolitische Unbestimmtheit ebenso geschadet wie die von Sahra Wagenknecht angezettelte Debatte um die politische Korrektheit der „Luxus-Linken“.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wahl zementiert eine Entwicklung, die seit Jahren zu beobachten ist: Die Volksparteien haben an Bindekraft verloren, Personen werden wichtiger als Traditionen, Milieus lösen sich auf. Die Zeiten, in denen der Wahlsieger sich nur einen Juniorpartner suchen musste und losregieren konnte, sind vorbei. Mehrheitsfindungen werden komplizierter.

FDP und Grüne als Königsmacher

Aktuell läuft es auf eine Dreier-Konstellation hinaus. Und dabei werden FDP und Grüne zu Königsmachern. Für beide eine neue Situation, in der sie viel gewinnen, aber auch an Glaubwürdigkeit verlieren können. FDP-Chef Christian Lindner ist schon einmal vor der Verantwortung geflohen.

Märker wählen diesmal anders

In Brandenburg sehen wir die Umkehr eines Trends. Bei der letzten Bundestagswahl hat die CDU hier klar gewonnen und fast alle Direktmandate geholt. Offenbar fühlten sich die Märker bei der ostdeutschen Kanzlerin genauso gut aufgehoben wie bei ihrem Lausitzer Landesvater. Diesmal ist es anders: Die Wähler sind auch in der Mark auf den Scholz-Zug aufgesprungen, die SPD hat abgeräumt, die märkische CDU ist böse abgestürzt. Sie muss nun, gemeinsam mit der Bundespartei, den schweren Weg der Neuorientierung gehen. Der Konflikt zwischen der gemäßigten, bislang Merkel-treuen Parteispitze um Michael Stübgen und den konservativen „Rebellen“ um Saskia Ludwig und Frank Bommert ist noch nicht ausgestanden, er verläuft an inhaltlichen Punkten wie der Klimapolitik, dem Umgang mit der Pandemie oder dem Verhältnis zum grünen Koalitionspartner. Wer sich am Ende durchsetzt, ist ungewiss.

Die AfD ist stark geblieben

Und Ostdeutschland? Bleibt ein politisch spezielles Territorium. Die AfD ist hier stark geblieben, in Sachsen und Thüringen liegt sie sogar vorn. Dort hat sie, wie Umfragen vor der Wahl gezeigt haben, auch bei Jugendlichen besonders viele Anhänger. Eine beunruhigende Entwicklung. Die Debatte, woran das liegt, wird jetzt wieder aufkommen. Sie muss genau so ehrlich geführt werden wie die um die zentralen Zukunftsfragen: Klima, Digitalisierung, Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas. Aber wir leiden unter Funklöchern, schlechten Straßen und einer langsamen Verwaltung. Wer sich ein Elektroauto kauft, muss fürchten, aus Mangel an Ladestationen liegenzubleiben. Die Menschen in diesem Land wollen gut regiert werden. Das ist der klare Auftrag an die politisch Verantwortlichen der Nach-Merkel-Ära. Nicht mehr und nicht weniger.

Von Henry Lohmar