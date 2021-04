Potsdam

​Die Partei-Strategen in Potsdam und Berlin dürften die Prognose des Brandenburger Landeswahlleiters ganz genau registrieren: Er geht davon aus, dass die Hälfte der 2,1 Millionen Wahlberechtigten im Bundesland bis zum 26. September per Brief wählen. Das hat Konsequenzen. Briefwähler legen sich früh fest, Last-Minute-Entscheidungen können sie nicht mehr treffen.

Last-Minute-Siege? Schwierig

Eine Aufholjagd auf den letzten Metern ist gar nicht so selten: Zuletzt gewann Dietmar Woidke für die SPD auf diese Weise die Landtagswahl 2019. Wenn sich also jeder zweite Wähler weit im Voraus festlegt, müssen die Parteien stärker auf langfristige Argumente setzen, auf grundlegende Charakterprofile ihrer Kandidaten. Das heißt auch: Für die Hälfte der Wähler endet der Wahlkampf nicht in fünf, sondern in vier oder viereinhalb Monaten. Die heiße Phase hat im Grunde längst begonnen, man hat es wegen der Pandemie nur nicht gemerkt – auch weil manche Nominierungsparteitage sich verzögerten.

Hoffen auf die Impf-Wende

Wir werden also einen Hochgeschwindigkeitswahlkampf bekommen. Schließlich muss man die Sommerferien abziehen. Da schalten viele Menschen ab, auch wenn sie 2021 voraussichtlich kaum im selben Maße in die Ferne reisen werden wie 2017. Zuletzt hängt für die Wahlkämpfer jetzt vieles daran, dass die Impfkampagne Fahrt aufnimmt. Bis zum Beginn der Sommerferien im Juni müssen sich die Ergebnisse sehen lassen können. Sonst ist der Zug abgefahren.