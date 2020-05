Potsdam

Angela Merkel setzt sich also doch noch durch, zumindest ein wenig. Brandenburg wird ein eigenes Corona-Frühwarnsystem einführen, das bei einer Obergrenze von 35 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern anschlägt. Es ist ebenjene Grenze, für die Merkel bei der Bund-Länder-Runde Anfang Mai plädiert hatte. Damals noch vergeblich. Die Länderchefs forderten die höhere Zahl von 50 Neufällen ein.

Ob nun 35 oder 50: Entscheidend ist der regionale Ansatz. Statt mit dem Holzhammer lieber mit chirurgischer Präzision vorzugehen, und dort Maßnahmen zu ergreifen, wo es nötig ist. Das ist auch ein Zugeständnis an die Kritiker, die die Eindämmungsmaßnahmen als zu überzogen empfinden. Sie sind ja auch schwer zu rechtfertigen in Landstrichen, wo sich das Virus seit seinem ersten Auftreten in Deutschland bisher noch nicht blicken ließ.

Anzeige

Was aber geschieht, wenn ein Landkreis die neue Grenze von 35 Neuinfektionen erreicht? Das muss im Einzelfall entschieden werden. Es kommt zum Beispiel darauf an, ob ein lokaler Infektionsherd – ein Betrieb oder ein beliebtes Ausflugsziel – dafür verantwortlich ist. Je früher lokale Hotspots erkannt werden, desto leichter lassen sich Kontakte nachverfolgen und desto kleiner ist das Risiko, dass wieder der Lockdown-Holzhammer ausgepackt werden muss.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie dazu auch:

Von Torsten Gellner