Potsdam

Verschärfen – aber wie weit? Über den Corona-Kurs gibt es im rot-schwarz-grünen Kabinett nicht im Grundsatz, aber in den Details Zwist, der am Dienstag einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Weil ihr an mehreren Punkten, wie der Maskenpflicht an Grundschulen, eine Mehrheit nicht folgen wollte, griff Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher überraschend zum äußersten Mittel.

Sie verwies auf ihr Gewissen als Ärztin und schloss nicht aus, falls sie sich bis Donnerstag nicht durchsetzt, das Kabinett zu verlassen. Sie relativierte später die Äußerung und inzwischen gibt es auch jede Menge Pro-Maskenpflicht-Signale ihrer Kritikerinnen und Kritiker, doch die verdeckte Rücktrittsdrohung ist im Raum. Das zeigt, wie unerbittlich zwischen den drei Partnern im Kabinett gefochten wird und wie sehr die Nerven blank liegen – auf allen Seiten. Nonnemacher, auf der die größte Last in der Corona-Krise im Land liegt, hat formuliert, wo ihre Schmerzgrenze ist.

Es war bemerkenswert, wie schnell einzelne Akteure der Koalition um Schadensbegrenzung und die Beruhigung der Ministerin bemüht waren. Also alles nur ein Sturm im Wasserglas? Nicht ganz. Die Ministerin ist erfahren genug zu wissen, dass das immer auch ein Spiel mit dem Feuer ist. Man kann das politisch nicht oft machen, sonst glaubt das keiner mehr.

Von Igor Göldner