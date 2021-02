Potsdam

Der Ärger mit der neuen Düngeverordnung geht auf eine Auseinandersetzung Deutschlands mit der EU zurück. Die sollte man sich näher anschauen, bevor man ins Klagelied der Tierhalterlobby einstimmt. Die EU setzt sich – wie in anderen Fällen auch – für den Verbraucherschutz ein: Sie kümmert sich um sauberes Trinkwasser.

Brandenburg kommt noch glimpflich davon

In Deutschland, wo viel mehr Nutztiere stehen als im eigenen Land gebraucht werden, fällt einfach irre viel Mist an. Und der wird auf die Felder verteilt – irgendwo muss er ja hin. Weil Deutschland das Problem bislang nicht selbst in den Griff bekommen hat, macht die EU Druck. Brandenburg kommt noch verhältnismäßig glimpflich davon, stehen in der Mark doch nur vergleichsweise wenige Zuchttiere – verglichen etwa mit Niedersachsen, wo zig Millionen Schweine gemästet werden, viele davon für den Export.

Die EU hat das Problem nicht erfunden

Natürlich sind die Auflagen für die betroffenen Bauern ein weiterer Schritt in Richtung Bürokratisierung dieses immer papierlastiger werdenden Berufs. Die Behörden müssen außerdem alles tun, um sparsam düngende Landwirte nicht zu bestrafen für die Sauereien anderer – und anderer Generationen. Denn Altlasten im Boden sind auch nach Jahrzehnten noch wirksam. Doch das Problem überdüngter Böden hat die EU nicht erfunden. Sie hat es nur angesprochen.

Von Ulrich Wangemann