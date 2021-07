Potsdam

In einem ländlich geprägten Land wie Brandenburg mit langen Wegen ist das Rettungswesen eine Herausforderung. Wie schnell ist nach einem Notruf Hilfe vor Ort, um Leben zu retten? Eine Studie des Instituts für Deutsche Wirtschaft (IW) weist auf Defizite in einigen Regionen Deutschlands hin, wie in Nord-Brandenburg. Dort würde ein Rettungswagen zu lange brauchen und die gesetzlich vorgegebene Frist von 15 Minuten überschreiten.

Die Datenlage der Studie lässt zwar keine Rückschlüsse auf exakte Zeiten zu, wie lange Rettungskräfte brauchen, dennoch sollten die betroffenen Kreise und das Land den Befund ernst nehmen und, wie in der Prignitz geschehen, die Rettungszeiten überprüfen. Zur Not muss – wie bereits in den vergangenen Jahren passiert – nachgebessert werden. Zusätzliche Rettungswachen dürfen nicht am Geld scheitern. Wichtig ist, dass den Notärzten und Sanitätern im Land, die jeden Tag bereitstehen, um Leben von Menschen zu retten, die bestmögliche Unterstützung bekommen.

Zusätzlich muss aufgeklärt werden, wann ein Notruf unbedingt erfolgen muss und wann nicht. Denn noch zu oft rücken Rettungswagen aus, obwohl es nicht nötig ist. Die Zahlen zeigen auch, wie positiv sich das Rettungswesen landesweit entwickelt hat. Im Schnitt liegen die Fristen deutlich unter den Vorgaben.

Von Igor Göldner