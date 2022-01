Potsdam

Die Forstreform, an der sich seit 20 Jahren alle Forstminister in Brandenburg die Zähne ausgebissen hatten, übrigens auch Dietmar Woidke, nimmt Konturen an. Die Forstpolitiker der Koalition im Landtag einigten sich auf einen Kompromiss, der das Zeug hat, diesmal auch umgesetzt zu werden.

Besonders strittig waren die finale Stellenzahl (1300) und die neue Struktur der Verwaltung (14 Forstämter) – ein bis dahin Gordischer Knoten, der nun gelöst scheint. Aber ist der gefundene gütliche Vergleich, gegen den niemand wirklich etwas hat, auch der richtige? Schließlich sind die Probleme im Forst-Bereich mit Waldumbau und Klimawandel riesig. Gutachter hatten der Verwaltung schonungslos bescheinigt, überaltert und nicht effizient zu sein und Veränderungen angemahnt. Es wurde sogar prophezeit, dass man in Kürze nicht mehr handlungsfähig sei, wenn nichts passiert. Vor diesem Hintergrund war ein erneutes Scheitern keine Option. Zumal sich die Koalition zur Reform verpflichtet hatte.

Minister Axel Vogel, der nicht alles durchbekam, was er ursprünglich wollte, kann unterm Strich mit dem Kompromiss gut leben – auch politisch. Er hat mit der maximalen Reduzierung auf sechs Forstämter hoch gepokert, jetzt sind es 14. Solche Strukturdebatten sind am Ende auch immer die Stunde der Taktiker.

Von Igor Göldner