Potsdam

Angetreten waren beide Seiten vor zwei Jahren fast zeitgleich. Was Naturschützer und Landnutzer in Brandenburg damals einte, war allerdings nur ihre gegenseitige Unversöhnlichkeit. Keiner gönnte dem anderen auch nur einen Fußbreit Vorteil. So kam es, wie es kommen musste: Man machte sich gegenseitig fruchtlose Konkurrenz. Und ging verbal aufeinander los. Zwei Züge drohten aufeinander zuzufahren.

Das sorgte wiederum für nachdenkliche Töne und dem damals sehr erstaunlichen Entschluss, eine Annäherung zumindest zu versuchen. Das gelang, doch die Akteure mussten dabei weite Wege gehen, flankiert von Vertretern aller (!) Fraktionen im Landtag. Die bisherigen Rivalen – wie Henrik Wendorff, der Chef des Landesbauernverbands und Friedhelm Schmitz-Jersch, der Chef des Naturschutzbundes – setzten sich wirklich an einen Runden Tisch.

Elf Dialoggespräche und ein Jahr später liegt nun ein Ergebnis vor, das sich auf den ersten Blick durchaus sehen lassen kann und mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Es wurden Kompromisse erzielt. Keiner kam ungeschoren davon. Wie beim Verbot des Pestizid-Einsatzes und den neuen fünf Meter begrenzten Gewässerrandstreifen.

Den Landnutzern wird viel abverlangt, da sie auf ihrem Land nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Ihnen wurden Entschädigungsleistungen versprochen, allerdings ist genau das der Knackpunkt des zu Recht gelobten Kompromisses. Ohne Landesmittel wird es nicht gehen. Aber wie viel Geld ist der Koalition die Befriedung des jahrzehntelangen Konflikts wert?

Von Igor Göldner