Kommentar zur Hilfsfrist: Es wird höchste Zeit

Potsdam

Eines vorweg: Notärzte, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten machen in Brandenburg einen bemerkenswerten Job. Sie retten Leben, wenn es um Sekunden geht und bewahren in Notlagen die Ruhe. Dass Rettungswagen in Brandenburg zu häufig zu spät ihr Ziel erreichen, liegt mit Sicherheit nicht an trödelnden Sanitätern.

Es liegt an der immer weiter steigenden Zahl der Notrufe im Land und an den weiten Wegen in der Mark. An beiden Grundproblemen aber lässt sich nur bedingt etwas ändern. Mit Aufklärungskampagnen ließe sich vielleicht ein Teil der vermeidbaren Notrufe eindämmen – noch immer rücken Rettungswagen aus, wenn sie es nicht unbedingt müssten. Die weiten Wege vor allem in den dünn besiedelten Gebieten des Landes aber bleiben – und damit die großen Herausforderungen für die Rettungsdienste.

Es wird höchste Zeit für eine klar geregelte Hilfsfrist

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass der zeitliche Richtwert für Rettungswagen jahrelang unterschiedlich ausgelegt werden konnte. Besonders, da er vor allem dafür gedacht ist, die Wachen- und Rettungswagenverteilung im Land zu überprüfen und zu planen. Wie viel Redebedarf in dieser Sache besteht, wurde schon 2018 bei der Anhörung im Innenausschuss deutlich. Ein Jahr später gibt es nun immer noch keine abschließende Regelung. Dabei ist es höchste Zeit.

Von Ansgar Nehls