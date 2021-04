Potsdam

Wer in diesen Tagen einen Termin zum Impfen ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Wird dieser kurzfristig aber abgesagt, ist das nicht schön. Stellt sich dann noch heraus, dass dahinter eine vermeidbare Panne der Impf-Verantwortlichen steckt, ist das besonders ärgerlich.

So geschehen in dieser Woche in Brandenburg. Davon betroffen sind 15 000 Menschen, die sich bei ihren Hausärzten impfen lassen wollten und deren Termine abgesagt werden mussten. Der Impfstoff stand gar nicht zur Verfügung. Wie jetzt bekannt wird, hätte die Kassenärztliche Vereinigung den Hausärzten die Impfdosen gar nicht anbieten dürfen. Jedenfalls gab es dafür nicht das nötige grüne Licht vom Impflogistik-Stab des Landes.

Terminabsagen fördern Verdruss

Das Ganze wirft ein bezeichnendes Licht auf die Impfkampagne im Land und fördert den Verdruss – bei den impfwilligen Menschen und den niedergelassenen Ärzten. Sie fühlen sich zurecht nicht ernst genommen und sind wütend.

Dahinter steckt ein Konflikt, der schnell geklärt werden muss. Die Kassenärztliche Vereinigung will die Impfzentren, die sie betreibt und für die sie zuständig ist, so schnell wie möglich schließen und ist schon dabei, die Mietverträge zu kündigen. Die Hausärzte sollen künftig das Impfen in Gänze übernehmen. Land und Kommunen wiederum wollen noch so lange wie nötig an den zentralen Orten des Impfens festhalten. Auch, weil es in den Impfzentren immer noch leichter ist, die Priorisierung einzuhalten als in den Hausarztpraxen. Doch so, wie es jetzt läuft, wird sich gegenseitig blockiert – zum Schaden aller.

Von Igor Göldner