Die Personaldebatte in der SPD ist eigentlich eine Fortsetzung aus der Zeit vor der Landtagswahl 2019. Damals rechneten viele Sozialdemokraten mit einer Niederlage. In Grüppchen dachte man über eine Zeit nach Dietmar Woidke nach und gab auch dem jungen Generalsekretär Erik Stohn viel Mitschuld am teils desaströsen Auftreten der Partei.

Der Rest ist Geschichte: In einem Wahlkampf unter dem Motto „Nur Woidke kann einen AfD-Sieg verhindern“ setzte sich der Amtsinhaber durch. Die Kritik wurde leiser. Als Woidke dann seine Kenia-Regierung präsentierte und die mit der Tesla-Ansiedlung einen Traumstart hinlegte, wurde es ruhig im SPD-internen Protest-Camp. Corona wirkte wie das Drücken der Pausetaste, außerdem stärkte die Krise die Regierung weiter.

Jetzt aber steht ein Parteitag bevor. Viele der strukturellen Probleme der Partei sind mitnichten behoben. Eine Kernfrage lautet: Wie jagt man den Grünen Wähler ab, ohne am rechten Rand welche zu verlieren? Und: Wie passen liberale Metropolen-Sozialdemokraten und eher traditionelle Land-Genossen unter einen Hut? Dietmar Woidke könnte seinem Alter und seiner Selbsteinschätzung nach 2024 wieder antreten. Das Gerangel um die besten Plätze in der zweiten Reihe hat aber unübersehbar begonnen.

Von Ulrich Wangemann