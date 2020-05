Auf einen Thekenplatz gibt es keinen Rechtsanspruch –auf einen Kita-Platz schon

Potsdam

Da öffnen also die Restaurants und Kneipen wieder und die Bundesliga-Bälle dürfen wieder rollen, aber für die Eltern mit Kita-Kindern gibt es keine Perspektive? Das Bedürfnis nach Völlerei und Geselligkeit ist der Politik wichtiger als das Wohl unserer Kinder? Dass der Fußball eine mächtigere Lobby hat als die Familien, haben wir ja schon immer gewusst!

Aber so einfach ist es nicht. Solange Restaurantbesucher nicht völlig benebelt sind, können sie Abstandsregeln einhalten. Und wenn sich ein paar Hundert Profi-Fußballspieler einmal pro Woche auf dem Platz gegenüberstehen, wird das keine zweite Corona-Welle provozieren, selbst wenn Hertha-Clown Salomon Kalou das Hygienekonzept erstellen würde.

Populistische Fragen, ob Kitas oder Kneipenbesuche systemrelevanter seien, helfen da nicht weiter. Was aber helfen würde, wäre ein Konzept, wie man aus dem komplizierten Kita-Dilemma herauskommen will. Man kann Eltern schlecht mit der Aussage abspeisen, dass es einen normalen Kita-Betrieb erst wieder geben wird, wenn ein Impfstoff vorliegt. Das wird vielleicht im nächsten Jahr der Fall sein. Es gibt aber einen Rechtsanspruch auf eine Kita-Betreuung – den kann der Staat nicht auf Monate hin ignorieren, wenn er Rechtsstaat sein will.

Von Torsten Gellner