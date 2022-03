Potsdam

Das Brandenburger Kita-Gesetz gleicht einem gordischen Knoten, der in Epoxidharz gegossen und in einen Safe gesperrt wurde, um ihn in der Tiefsee zu versenken. An dieses komplizierte Gebilde ranzukommen und es zu entflechten, ist eine schwere, aber überfällige Aufgabe. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist es hoch anzurechnen, dass sie eine Reform des Kita-Rechts angeschoben hat, wohl wissend, dass man sich daran verheben, blamieren und die Finger verbrennen kann.

Die Kommunen streichen die Segel

Jetzt liegt die Reform auf Eis, weil sich die Landkreise wegen der Flüchtlings-Unterbringung nicht in der Lage sehen, die Reform umzusetzen. Das muss man so akzeptieren. Ohne die Kommunen wird die Reform nicht gehen. Ministerin Ernst wollte in zwei Kreisen und den Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) modellhaft die Folgen eines neuen Gesetzes durchrechnen lassen.

Es geht nämlich um enorm viel Geld: 1,5 Milliarden Euro stecken im Brandenburger Kita-System, an dem viele Akteure beteiligt sind. Um diese Interessen auszugleichen, arbeiteten mehr als 200 Menschen aus unterschiedlichen Lagern an dem Gesetz, 13 Gutachten wurden angefertigt. Mag die Reform jetzt auch notgedrungen auf Eis liegen: In die Tonne kloppen darf man diese Arbeit nicht. Man muss darauf aufbauen, wenn es zu einem Neuanlauf kommt – wann immer der sein mag.

Von Torsten Gellner