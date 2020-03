Wer national denkt, hat schon verloren

Potsdam

Die am Mittwoch vorgestellte Kriminalstatistik zeigt vor allem eins: Das Wohl und Wehe Brandenburgs hängt von dem Grad der internationalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ab. Beispiel Kfz-Diebstahl: Seit Jahren vernetzen sich deutsche und polnische Behörden. 2019 nahmen sie gemeinsam eine Bande hoch, die in Westeuropa 50 Luxusschlitten gestohlen und von Südpolen aus in Containern in den Libanon und die Vereinigten Arabischen Emirate verschickt hatte. Woher kam der entscheidende Hinweis, der zur Festnahme der Bande führte? Aus Polen.

Bandenmitglieder reisen wie Touristen

Ähnliches gilt für Wohnungseinbrüche. Die Bandenmitglieder reisen oft als Touristen ein, machen ihren Beutezug und reisen sofort wieder aus. Ob Zuchtvieh-Diebstahl, Landmaschinen-Klau oder Zigarettenschmuggel – nur mit internationaler Zusammenarbeit kann man diese Phänomene bekämpfen. Diese Vernetzung mit den Partnern im Osten gehört zu den weniger beachteten, stark unterschätzen Aspekten der Brandenburger Polizeiarbeit.

Die märkische Polizei betreibt zusammen mit Polen in Swiecko ein gemeinsames Koordinationszentrum – der Zoll leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag. In der Grenzstadt Guben gibt es gemeinsame Streifen. Auch die Staatsanwaltschaften stehen in regem Austausch mit ihren Kollegen im Nachbarland. Diese Zusammenarbeit klappt, glaubt man führenden Beamten, auch ungeachtet des massiven Personalaustauschs bis hinunter in örtliche Amtsstuben, den die ultrakonservative Regierung in Warschau seit einigen Jahren aus ideologischen und machtstrategischen Gründen betreibt.

Grenzverkehr in der Drogenszene

Eine der größten Herausforderungen für die deutsch-polnische wird der anschwellende Drogenhandel und -Konsum sein. Viele Drogenlabore befinden sich in Osteuropa. Berlin und das Umland sind ein riesiger Absatzmarkt, Brandenburg ist außerdem Top-Transitland in Richtung Westeuropa. Wer hier national denkt, hat schon verloren.

Von Ulrich Wangemann