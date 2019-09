Potsdam

Am Ende hat es doch noch gereicht. Rund 27 Prozent sind zwar ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD in Brandenburg, aber viel mehr, als die meisten Genossen zu hoffen wagten. Die große Schmach, ein Sieg der AfD, ist abgewendet. Dietmar Woidke hat geradezu verzweifelt darum gekämpft, dass das gelingt. Und er hat es tatsächlich geschafft. Das ist ein persönlicher Erfolg für den Mann aus der Lausitz. Auch wenn der Blick aufs große Ganze zeigt: Es ist ein Sieg mit bitterem Beigeschmack.

Jeder fünfte Märker wählte Protest

Denn: Jeder fünfte Märker wählte Protest. Ob aus Enttäuschung über die Landespolitik, ob aus dem Gefühl heraus, abgehängt zu sein, ob aus abstraktem Frust oder aus nackter Fremdenfeindlichkeit: Welche Gründe das im Einzelnen auch immer gewesen sein mochten – es kann, es darf niemanden im politischen Brandenburg egal sein. So richtig es ist, sich an das Versprechen zu halten, nicht mit der AfD zu koalieren, so wichtig wird es sein, die Motive und Interessen der Wähler dieser Partei nicht aus den Augen zu verlieren.

Es braucht ein Dreierbündnis

Die Stärke der Rechtsaußen-Partei AfD, aber auch die schwindende Bindungskraft der Volksparteien SPD und Union, haben die politische Landschaft in Brandenburg verändert. Es braucht nun mindestens ein Dreierbündnis zum Regieren. Das zwingt die Beteiligten zu mehr Pragmatismus und Kompromissbereitschaft. Ein Ausgleich der Interessen wird schwieriger werden. Aber es ist weiß Gott nicht das Ende der Demokratie, wie einige schon befürchteten.

Einer, der das früh erkannt hat und der bereit war, neue, ungewöhnliche Wege zu gehen, ist nicht belohnt worden. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hat einen Wahlkampf ohne Scheuklappen geführt, offen in (fast) alle Richtungen, mit dem großen Ziel, der erste Ministerpräsident der CDU in der Mark zu werden. Die Wähler haben es ihm nicht gedankt. Dieser Wahlkampf fokussierte sich eben nicht auf das Duell „ Woidke gegen Senftleben“, sondern es ging zum Schluss fast nur noch um die Frage, wie stark die AfD abschneidet.

Kommt jetzt Rot-Rot-Grün?

Die Grünen haben sich zwar deutlich verbessert, doch sind sie nicht so stark geworden, wie es zwischendurch den Anschein hatte. Die ohnehin nur halbherzig vorgetragene Bereitschaft der Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher, im Fall der Fälle auch als Ministerpräsidentin zur Verfügung zu stehen, wirkt im Nachhinein deplatziert. Ein Machtfaktor sind die Grünen dennoch – ohne sie dürfte es keine Regierung geben.

Den Linken hat ihre Rolle als Juniorpartner in der Koalition mit den Sozialdemokraten nicht gut getan – sie haben deutlich verloren. Dennoch dürfen sie sich Hoffnungen machen, weiter zu regieren. Denn eine mögliche Konstellation nach dieser Wahl lautet Rot-Rot-Grün – nicht gerade Woidkes Lieblingsoption. Die andere Variante wäre eine Kenia-Koalition zwischen SPD, CDU und Grünen. Man darf sicher sein, dass auf Bundesebene sehr genau hingeschaut wird, wie sich die märkische SPD entscheidet. Einfach werden die Gespräche nicht.

Von Henry Lohmar