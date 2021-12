Potsdam

Gut zwei Jahre ist Brandenburgs Kenia-Koalition jetzt im Amt. Zwei Jahre im permanenten Krisenmodus. Angesichts dessen regiert das rot-schwarz-grüne Bündnis vergleichsweise geräuscharm. Was nicht heißt, dass es immer harmonisch zugeht. Wie sehr es knirschen kann, haben wir beim Kompetenzgerangel um die Impfzentren zwischen Staatskanzlei, Innen- und Gesundheitsressort erlebt. Oder beim Streit um die Präsenzpflicht in den Schulen. In beiden Fällen ging es am Ende mehr ums Rechthaben als um die Sache.

Lesen Sie auch Forsa-Umfrage der MAZ: So bekannt und beliebt sind Brandenburgs Politiker

Die Zufriedenheit mit der Kenia-Koalition nimmt ab

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben ihrer Landesregierung ein ehrliches Zeugnis ausgestellt. 44 Prozent der von Forsa im Auftrag der MAZ befragten Märker sind derzeit mit der Arbeit der Kenia-Koalition zufrieden. Das ist weniger als vor einem Jahr. Und damit schneidet das Woidke-Kabinett auch schlechter ab als die meisten anderen Landesregierungen bei ähnlichen Umfragen.

Woidkes Beliebtheit ist gesunken

Ein Gradmesser dabei könnte die Rolle des Ministerpräsidenten sein. Dietmar Woidke hat sich – anders als etwa Manuela Schwesig in Brandenburgs Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern – nicht als treibende Kraft im Ringen um den richtigen Kurs in der Pandemie profiliert. Zeitweise wirkte es so, als sehe er der Entwicklung mehr zu als sie zu gestalten. Das dürfte sich auch in seinen Beliebtheitswerten niedergeschlagen haben, die erstmals seit zwei Jahren wieder unter 50 Prozent gefallen sind.

Lesen Sie auch:

Die SPD auf der Scholz-Welle

Trost spenden da aus Woidkes Perspektive die konstant guten Werte für die SPD. Brandenburgs Sozialdemokraten reiten immer noch auf der Scholz-Euphorie-Welle, die ihnen zur Bundestagswahl sämtliche Direktmandate im Land eingebracht hat. Die SPD ist stärker als beide Koalitionspartner zusammen – da sind die Rollen zwischen Koch und Kellner klar verteilt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber dieser Vorsprung muss nicht ewig halten. Olaf Scholz ist jetzt Bundeskanzler. Seine Aufgabe ist es, die Bundes-Ampel durch schweres Krisengewässer führen. Da bleibt keine Zeit für Wohlfühl-Auftritte im Märkischen. Bei einigen Themen wie dem vorzeitigen Kohleausstieg drohen sogar Konflikte mit dem Bund. Dass Scholz sich dabei für Brandenburg und damit gegen die im Bund mitregierenden Grünen entscheidet – darauf sollte man sich in Potsdam nicht verlassen.

Der Strukturwandel ist kein Selbstläufer

Lieber sollte die Landesregierung ihre Hausaufgaben machen. Und da steht – die Pandemie mal beiseite genommen – einiges an. Brandenburg ist auf einem guten Weg, von einem strukturschwachen zu einem modernen, von Zukunftstechnologien geprägten Bundesland zu werden. Tesla ist dafür das zentrale Symbol. Doch der Strukturwandel ist kein Selbstläufer. Investoren wollen nicht nur Berlin-Nähe und erneuerbare Energien – beides hat Brandenburg – sondern auch ein gutes Umfeld. Dazu gehört politische Stabilität. Wenn in Teilen des Landes Rechtsextremisten sich sicht- und hörbar unter die Corona-Protestierer mischen, dann beunruhigt das nicht nur den Verfassungsschutz. Dass die einzige Partei im Landtag, die sich klar hinter solche Demonstrationen stellt, in der Gunst der Wähler nicht zulegen konnte, ist einstweilen ein gutes Zeichen. Aber keine Garantie für Stabilität.

Von Henry Lohmar