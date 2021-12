Potsdam

Die Gelegenheit ist günstig. Der neue grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte, die Politik wolle den Landwirten „bei der Transformation hin zu mehr Tierwohl“ helfen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz: BUND, hat dazu gleich einen Vorschlag: eine Veränderung im Baugesetzbuch.

Demnach soll nicht mehr jeder Riesenstall als Landwirtschaft durchgehen, sondern ab einer gewissen Tierzahl Industriebetrieb sein. Das gäbe den Kommunen ganz andere Möglichkeiten der Mitsprache. Die Naturschützer gehen natürlich davon aus, dass dadurch viele Anlagen verhindert werden. Auch der BUND Brandenburg hofft, dass ein neues Gesetz für weniger Massentierhaltung im Land sorgt.

Wenn sich Massentierhaltung ins Ausland verlagert, ist niemandem gedient

So richtig die Kritik an dieser Haltungsform mit ihrer Nitratbelastung und oft jedem Tierwohl spottender Realität auch ist, der Schuss könnte nach hinten losgehen. In einem Punkt hat der nicht sonderlich begeisterte Präsident des Landesbauernverbandes recht. Wenn Massentierhaltung durch neue Gesetze ins Ausland verlagert und Fleisch importiert wird, ist niemandem gedient.

Viel besser wäre eine Transformation der brandenburgischen Landwirtschaft überhaupt. Das ist teuer, liegt aber im Trend. Minister Axel Vogel hat unlängst seinen Ökoaktionsplan vorgestellt.

Von Rüdiger Braun