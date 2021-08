Potsdam

In Brandenburg soll der Fokus der bisherigen Landesentwicklung geändert werden. Der Vorstoß aus der Staatskanzlei sieht neue „Entwicklungsachsen“ vor, die sich strahlenförmig von Berlin aus in das ganze Land ausbreiten sollen. Die Hoffnung ist, dass einzelne „Leuchttürme“ wie Tesla in Grünheide oder der Flughafen in Schönefeld in wirtschaftlich schwächere Regionen ausstrahlen. Dieser Ansatz hat einen Vorlauf aus dem SPD-Wahlkampf („Innovationskorridore“) und wird nun – leicht variiert – umgesetzt.

Allerdings bleiben viele Fragen offen, wie mit den neuen Instrumenten die ländlichen Räume wirklich gestärkt werden sollen. Die reine Vernetzung und das Hoffen auf Strahlkraft großer Unternehmen wird nicht reichen, damit die Menschen in der Peripherie des Landes etwas merken. Bislang gibt es auch keine Pläne, Berlin mit ins Boot zu holen, was ein Fehler wäre. Auch zusätzliches Geld soll es nicht geben.

Die Landesregierung setzt alles auf die regionalen Akteure vor Ort und räumt ihnen viele Freiräume ein. Das Ganze könnte auch als Anreiz-Programm verstanden werden, die kommunale Ebene ein wenig mehr auf Trab zu bringen. Denn die Botschaft aus Potsdam ist auch: Wer sich vernetzt, wird einen Vorteil haben. Denn die neue Währung ist: Eines der wenigen Schlüsselprojekte zu werden.

Von Igor Göldner