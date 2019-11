Mehr Ost-Präsenz: Koalition wirft gute Vorsätze über Bord

Potsdam

Schnell sind sich die meisten Politiker über den Befund des Ungleichgewichts einig: In Brandenburg wie auch in den anderen Ost-Ländern sind die Spitzenämter in der Politik, in den Verwaltungen des Landes, den Hochschulen und der Wirtschaft vorrangig mit Westdeutschen besetzt. Menschen mit ostdeutscher Biografie sind zum Querschnitt der Bevölkerung auch 30 Jahre nach dem Mauerfall dort nicht ausreichend repräsentiert.

Das hat Gründe, die in vielen Debatten – auch im Wahlkampf – in jeder Hinsicht umfassend und kontrovers diskutiert wurden. Diese „Lücke“ in der Repräsentanz fand jetzt sogar Eingang in den Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen und nicht nur das. Man war sich einig, dass sich das Problem nicht von selbst löst und dagegen etwas getan werden muss.

Doch kaum wird es konkret, werden alle guten Vorsätze über Bord geworfen. Die Kritik, die jetzt die Opposition am neuen Personaltableau der Koalition übt, ist deshalb berechtigt. Sie gilt aber nicht in gleichem Maße für alle. Während die SPD sichtbar darum rang, wenigstens die Ministeriumsspitzen Ost-West-paritätisch zu besetzen, herrscht bei den Grünen (und in Teilen auch bei der CDU) für dieses Thema ein erstaunliches Desinteresse. Genügend geeignetes Personal mit Ost-Biografie hätten beide Parteien zu bieten.

Von Igor Göldner