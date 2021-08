Potsdam

Die hohe Belastung des seit 2019 von den Grünen geführten Gesundheitsministeriums war in der Koalition lange allen bekannt. Das Haus, das bei Bildung der Koalition auf Wunsch des kleinen Partners als Sahnehäubchen auch noch mit Verbraucherschutz aufgewertet wurde, steht seit eineinhalb Jahren im Dauerfeuer: Corona-Krise, Impf-Kampagne, Schweinepest.

Nun scheint das Haus nicht nur am Limit, sondern darüber hinaus zu sein. Mit dem vorhandenen Personal sind die Krisen und Aufgaben nicht mehr zu bewältigen. Die in einem Schreiben an die Staatskanzlei jetzt protokollierte Belastung ist ein Eingeständnis, dass es so nicht weitergehen kann.

Es ist ein Hilferuf mit Ansage. Denn es gab genügend Warnungen, dass sich hier etwas in die falsche Richtung entwickelt. Spätestens als der skandalöse Antragsstau bei den Entschädigungen wegen einer Corona-Quarantäne bekannt wurde, wäre Zeit zum Umsteuern gewesen.

Doch das Gesundheitsressort schlug nicht laut genug Alarm oder wurde nicht gehört. In der SPD-geführten Staatskanzlei hätte der personelle Notstand auffallen müssen, doch aktives Handeln unterblieb. Nur darauf zu setzen, dass das Nonnemacher-Haus ja allein zuständig sei, war falsch. Jetzt fällt das der ganzen Koalition auf den Fuß.

Von Igor Göldner