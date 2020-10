Potsdam

Die Enttäuschung der Paritäts-Befürworterinnen ist groß, nachdem das Brandenburger Verfassungsgericht die Regelung gekippt hat. Das ist einerseits verständlich, denn bei der Wahl im September 2019 wurden von 88 Landtagsmandaten nur 23 an Frauen vergeben – ein krasses Missverhältnis, in Zahlen dokumentiert.

Die Verfassungsrichter haben allerdings zu Recht klar gemacht: Man kann nicht in den Bundesländern mittels einfacher Mehrheiten an den Wahlgesetzen so lange herumdoktern, bis Frauen und Männer etwa gleichauf sind in den Parlamenten. So etwas muss mit verfassungsändernder Mehrheit, also mit zwei Dritteln der Stimmen, beschlossen werden. Die Botschaft aus Potsdam ist klar: Im derzeitigen Zustand gibt die Verfassung einen derartigen Eingriff ins Wahlrecht nicht her.

Einfache Mehrheiten reichen nicht aus

Eine Grundgesetzänderung wäre vermutlich auch notwendig. Diese Hürden dürften die Freunde der Parität nur schwer nehmen können. Dazu hatte es schon bisher nicht gereicht. Im Übrigen wäre es ein ungutes Hin und Her, sollte ein neuer Landtag eines Tages die Regelung wieder rückgängig machen – bei einfachen Mehrheitsentscheidungen ein durchaus realistisches Szenario.

Die Richter haben den Ball zurück ins Feld des Souveräns gespielt – und das sind die Bürger. Ihnen trauen die Richter zu, aus eigener Kraft im Rahmen des bislang gültigen Wahlgesetzes etwas für die Gleichberechtigung von Frauen tun zu können. Wer gern Männerklubs wie die NPD wählt, kann dies tun und nimmt damit inhaltlich Stellung in der Gleichberechtigungsfrage. Parteien mit starkem Frauenanteil dürften dagegen einen Wettbewerbsvorteil bei jenen Wählerinnen haben, die etwas an der männlichen Dominanz in der Politik auszusetzen haben.

Quoten sind Argumente im politischen Wettbewerb

Mehrere Parteien setzen Quoten heute schon gezielt ein: In Brandenburg haben Grüne und Linke jeweils sogar eine weibliche Doppelspitze. Diese für die Wähler aufschlussreichen Unterschiede hätte eine Paritätsregelung verkleistert und damit den politischen Wettbewerb ungewollt entschärft.

Die Paritäts-Fraktion um Grüne, Linke und SPD dürfte lange an dieser Niederlage vor Gericht zu knabbern haben. Das Gericht hat keinen Weg aufgezeigt, wie die Mängel des Gesetz schnell zu beheben wären, denn die Kritik ist umfassend und systematisch.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) sagte nach dem Urteil tapfer in die Mikrofone, man habe „auch etwas gewonnen“: Alle Welt spräche jetzt über Gleichberechtigung. Das allerdings, ist wirklich nur der Trostpreis.

Von Ulrich Wangemann