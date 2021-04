Potsdam

Es war das erwartete Heimspiel. Der eigene Landesverband stattete Annalena Baerbock mit einem fast einstimmigen Ergebnis aus. Dass die Wahl zur Grünen-Spitzenkandidatin in Brandenburg nur 48 Stunden vor Bekanntgabe der ersten grünen Kanzlerkandidatur erfolgt, war dabei eher zufällig.

Doch dieser Umstand lag bei der Kür in Potsdam natürlich in der Luft, auch wenn sich alle redlich bemühten, die „K-Frage“ nicht zu erwähnen, weil man sich eben so verständigt hatte. Dass es Baerbock wird, davon allerdings gehen Brandenburgs Grüne fest aus. So oder so ist sie für den Landesverband ein Glücksfall und ein Pfund, mit dem die Partei im Wahlkampf in jedem Fall mehr Aufmerksamkeit erhält als bislang.

Hohe Erwartungen, weit weg von Volkspartei

Die Grünen sind ohne Zweifel im Aufwind und eine wachsende Partei. Nur was machen sie daraus? Die Landespartei wirkt einerseits gut sortiert und stabil. Und hat gezeigt, wie hybride Parteitage pannenfrei über die Bühne gehen. Doch andererseits wirkt die Partei auch vom eigenen Slogan „Alles ist möglich“ wie berauscht. Noch nie waren Erwartungen an eine Wahl so groß – auch in Brandenburg.

Doch hierzulande sind die Grünen keine Volkspartei wie in einigen West-Ländern, auch wenn viele das anders fühlen. Ihr fehlt die kommunale Basis. Ihr fehlt die Verankerung im ländlichen Raum. Ihr fehlt dort der Erfolg. Der Weg, das zu ändern, ist weit. Die Partei sollte ihren Fokus dabei nur auf die großen Städte richten. Das erste ostdeutsche Direktmandat in Potsdam, das Baerbock anpeilt, wäre sicher ein Triumph. Mehr aber auch nicht.

Von Igor Göldner