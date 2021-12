Potsdam

Brandenburg verschärft nicht nur die Corona-Regeln, jetzt werden auch die Strafen drakonischer. In der neuen Verordnung, die ab sofort gilt, drohen erstmals einzelnen Personen saftige Bußgelder, die sich weigern, die neuen Regeln einzuhalten.

Die Regierung zielt dabei in erster Linie auf zwei Gruppen: Einmal auf die notorischen Masken-Verweigerer, die offen und bewusst Mund-Nasen-Schutz ablehnen – meist auf Demonstrationen oder auch einfach nur in Geschäften. Und zum anderen auf diejenigen, die auf die neuen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte pfeifen und sich in größeren Gruppen treffen – egal, wie hoch das Risiko einer Ansteckung ist. Diese härteren Strafen, vor allem für die Uneinsichtigen, sind sinnvoll und notwendig.

Sie bringen aber nur etwas, wenn sie auch kontrolliert und durchgesetzt werden. Und das ist der Pferdefuß des neu-harten Kurses der Landesregierung und ihres CDU-Innenministers Stübgen. Jeder weiß, dass Maskenpflicht bei einem Aufzug hunderter Menschen kaum durchsetzbar ist. Auch dürfte es schwer sein, private Treffen zu kontrollieren. Dennoch können die Regeln abschreckende Wirkung entfalten. Nicht für die Totalverweigerer, aber für Menschen, die nicht mit allem einverstanden sind, für die aber staatliche Regeln noch kein Grund sind, diese zu brechen.

Von Igor Göldner