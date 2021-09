Potsdam

Der Haushaltsentwurf des rot-schwarz-grünen Kabinetts für 2022 ist nicht nur in Ein- und Ausgaben ausgeglichen (was er vor acht Wochen noch nicht war), sondern auch voller Harmonie. Alle drei Koalitionspartner können damit gut leben. Keiner muss bluten oder verzichten. Keiner muss bis auf kleine Abstriche die eigene Vorhaben-Liste schröpfen.

Selbst die Verschiebung des beitragsfreien Kita-Jahres kommt nicht mehr so überraschend. An den zwei weiteren Gratis-Jahren bis 2024 wird ja festgehalten. Sogar SPD-Finanzministerin Katrin Lange, die noch im Juni von allen Seiten unter Beschuss genommen wurde und ihren Etatentwurf zurückziehen musste, steht plötzlich als Bezwingerin der koalitionsinternen Streitereien da.

Aber ist jetzt wirklich alles gut? Davon kann keine Rede sein. Denn die Koalition hat ihre Finanz-Probleme einfach nur verschoben – in die kommenden Jahre. Von einer nötigen Konsolidierung, die auch der Rechnungshof mehrfach anmahnte, ist nichts zu spüren. Zwar wird die zuletzt unfassbar hohe Kreditaufnahme zurückgefahren (warum eigentlich nicht auf Null?), doch dafür wird an anderen Stellen wie der Rücklage Geld zugeschossen. Dass man Abstriche an Wahlgeschenken wenige Tage vor der Bundestagswahl verkünden würde, damit war nicht zu rechnen. Dennoch fragt man sich, wie nach Corona solide Haushaltspolitik aussehen soll.

Von Igor Göldner