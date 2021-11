Potsdam

Die SPD in Brandenburg hat sich wieder einmal um ihren Frontmann geschart. Dietmar Woidke, der seit acht Jahren an der Spitze steht, kann sich weiter auf seine Partei verlassen. 84 Prozent Zustimmung – das ist kein brillanter, aber ein guter Wert, mit dem Woidke hervorragend leben kann. Er bleibt in der Partei unangefochten. Dazu beigetragen hat auch die gewonnene Bundestagswahl. Das neue SPD-Hoch, das im Sommer noch undenkbar schien, ließ interne Kritiker am oft stoischen und wenig aufregenden Politikstil des Regierungschefs verstummen.

Die einfach nur erleichtert wirkende Partei lässt ihm sogar eine weitgehend inhaltsarme, höhepunktfreie Rede auf dem Parteitag durchgehen. Was in den zurückliegenden drei Jahren war und wohin die Reise mit ihm gehen soll, wird nur schemenhaft angerissen. Die großen politischen Linien, die klaren Botschaften fehlten völlig. Es reichten Tagespolitik, ein wenig Demut und viele, die Partei umarmende Gesten.

Woidke scheint auf dem Zenit seiner Macht. Der Parteitag war für ihn ein Heimspiel. Was dann für ihn kommt, bleibt aber offen. Geht er als Ost-Stimme ins neue Bundeskabinett? Oder bleibt er einfach in der Staatskanzlei sitzen und tritt 2024 noch einmal an? Oder gibt er das Ruder vorher an eine Jüngere oder einen Jüngeren ab? Alles scheint möglich.

Von Igor Göldner