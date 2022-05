Potsdam

Für eine funktionierende Justiz reichen Richter und Staatsanwälte alleine nicht aus. Sie sind auf einen effektiven „Unterbau“ angewiesen. Es sind die Fachangestellten und Sekretäre, die sich im Büro um Akten, den Briefverkehr und das Klein-Klein an Gerichten kümmern und ohne die es nicht laufen kann. In Brandenburg herrscht bei Justizministerin Susanne Hoffmann schon länger Alarmstimmung. Denn in den kommenden zehn Jahren erreichen aus diesem mittleren Justiz-Dienst über 750 Beschäftigte die Altersgrenze und scheiden aus. Es fehlt aber an qualifiziertem Nachwuchs.

Nun plant die Ministerin, den drohenden Justiz-Notstand vor Augen, einem früheren Modell wieder neues Leben einzuhauchen: der Beamten-Laufbahnausbildung. Sie erhofft sich, mit dem sicheren Job als Beamter auf Lebenszeit (!) bei jungen Leuten zu punkten. Ein solcher Versuch, an dem viele ihrer Vorgänger gescheitert sind, ist in jedem Fall zu begrüßen. Ein Allheilmittel, um Personalengpässe zu vermeiden, ist es aber nicht. Parallel ist es nötig, die Justiz insgesamt zu stärken und die Arbeitsweise moderner zu machen. Doch daran hapert es. Nötig ist es jetzt auch, das Tempo für die Einführung der elektronischen Verfahrensakte zu erhöhen. Auch wenn viele Richter und Anwälte nach wie vor ihre Papierakten besonders schätzen.