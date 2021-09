Potsdam

Das rot-schwarz-grüne Kabinett will dem Beispiel Hamburgs folgen und eine 2G-Option einführen. Folgt sie dem vorliegenden Entwurf, wofür vieles spricht, gibt es eine neue Umgangsverordnung mit gehörig Sprengkraft. Künftig können Veranstaltende – vom Wirt bis zum Kino-Chef – entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte oder Genesene einlassen. Der Vorzug: Alle wären von den bisherigen Corona-Beschränkungen (Abstand, Maske) befreit. Dann würde aber auch eintreten, was Ministerpräsident Woidke schon vor Wochen prophezeite: Es wird für Ungeimpfte ungemütlicher.

Keine Impfpflicht durch die Hintertür

Wenn es so kommt, sind Streit und Konflikte unvermeidlich. Die Landesregierung muss sich klar machen, was sie Veranstaltern da aufbürdet. 2G heißt immer auch, dass Gäste abgewiesen und enttäuscht werden. Und dass beispielsweise Wirte, die sich lieber für 3G entscheiden, von 2G-Anhängern beschimpft werden. Die Entscheidung birgt also Erregungspotenzial in alle Richtungen und bedarf klarer, transparenter Regelungen durch die Politik.

Was aber nicht zutrifft, ist der Vorhalt von 2G-Gegnern, dass das eine Impfpflicht durch die Hintertür sei. Bei einer Pflicht gäbe es Null-Spielraum. Das ist nicht der Fall. Es wird aber ohne Zweifel Druck auf Ungeimpfte ausgeübt. Sie sollen darüber nachzudenken, sich und ihr direktes Umfeld, aber auch alle anderen zu schützen.

Von Igor Göldner