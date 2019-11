Grüner wird’s nicht

Potsdam

Beim kleinsten der drei Kenia-Koalitionäre setzt sich die Erkenntnis durch: Grüner wird es nicht. Deshalb haben die Landesdelegierten am Wochenende eine unmissverständliche Botschaft an die Parteibasis geschickt, die ja noch in einer Urwahl dem Bündnis zustimmen muss: Vergeigt das Ding nicht noch auf den letzten Metern!

Der kleine Mehrheitsbeschaffer bewies Verhandlungsgeschick

Angesichts von zehn Prozent Stimmenanteil in der Landtagswahl haben die Grünen eine Menge ihrer Inhalte in den Koalitionsvertrag geschrieben. Geschickt haben sie ihre Rolle als unverzichtbarer Mehrheitsbeschaffer ausgespielt. Zwei wichtige Ministerien und ein Vize-Ministerpräsidenten-Posten sind dabei herausgesprungen. Es käme einem politischen Harakiri gleich, würde die Grünen-Basis nun rebellieren und das geplante Regierungsbündnis kippen. Die Partei würde ein politisches Chaos hinterlassen, denn eine stabile Mehrheit ist ohne die Grünen kaum möglich im Land. Viele grüne Politikinhalte – von Tierwohl-Initiativen wie einer Obergrenze für Riesen-Ställe bis zur Schaffung einer Polizei-Beschwerdestelle – würden verpuffen.

Im Bundesrat sind die Grünen eine Macht

Die wichtige Stimme im Bundesrat, wo die Grünen dank vieler Regierungsbeteiligungen in den Ländern mittlerweile eine Macht sind, verlöre man ebenfalls. Deshalb auch mischt sich die Bundesebene so vehement in die Brandenburger Verhandlungen ein. Natürlich hat weder die Führung noch die Basis sich eine Allianz mit der unberechenbaren, zerstrittenen CDU sowie der seit 30 Jahren regierenden SPD gewünscht.

Doch ist Politik in einer Demokratie eben die hohe Kunst des Kompromisses. Die Wähler erwarten nun von den Grünen staatspolitische Verantwortung. Es ist nicht die Zeit, um in der Opposition weitere fünf Jahre „ bella figura“ zu machen.

Von Ulrich Wangemann