Am Spielfeldrand

Der mächtigste Gegner des aus der Partei geworfenen Brandenburger Ex-AfD-Chefs Andreas Kalbitz ist die Zeit. Im Moment des Rausschmisses kochten die Emotionen hoch, forderten Vertreter des völkischen Flügels und ein Großteil der Brandenburger AfD-Landtags-Fraktion Rache – in Form eines Sonderparteitags. Dort sollte der Bundesvorstand um Jörg Meuthen „zur Rechenschaft gezogen“ werden, wie Kalbitz-Stellvertreter Daniel von Lützow zürnte.

Bloß nicht in Vergessenheit geraten

Diese Forderung liegt nun „auf Eis“. Einen Sonderparteitag wird es nicht geben. Wenn es schlecht läuft für Kalbitz, glätten sich die Wogen wieder und die Partei stellt fest, dass sie auch ohne den 47-Jährigen kann. Für Kalbitz gilt die Devise: Jetzt bloß nicht in Vergessenheit geraten. Stellt er es geschickt an, brodelt der Streit bis zum nächsten Parteitag – vermutlich im Herbst – weiter. Dazu müsste jemand die Sache am Köcheln halten. Als Ausgeschlossener aus der AfD muss sich der Ex-Vorsitzende nun auf seine Bundesgenossen am rechten Parteirand verlassen.

Beschränkte Machtmittel

Ohne die Machtmittel von Partei- und Fraktionsvorsitz fehlen ihm wichtige Disziplinierungsinstrumente. Als parteiloses Fraktionsmitglied kann er nicht so auftreten wie zuvor als Chef des Ladens. Leichte Absetzbewegungen zeigte der Lausitzer Landtagsabgeordnete Steffen Kubitzki, der sich negativ über Kalbitz’ Strippenzieherei und den Zank um Personen äußerte. Zurück gepfiffen hat ihn niemand. Man sollte in einem „gärigen Haufen“ wie der AfD auch nie ausschließen, dass der ein oder andere Stellvertreter Spaß an der neuen Gestaltungsfreiheit findet.

