Potsdam

Gibt es im Netz des Wasserverbands Strausberg Erkner im Sommer zu wenig Wasser, weil es verschwendet wird? Oder hat der Verband bloß eine schlechte Infrastruktur, weil er zu wenig Gebühr verlangt? Beide Deutungen sind möglich. Klar ist aber, dass im Sommer der Verbrauch im östlichen Brandenburg gestiegen ist. Das hat neuerdings einen plausiblen Grund: die Trockenheit. Hätte es 2018 oder 2019 wochenlang geregnet, hätten die Einwohner kaum ihre Gärten bewässert. Und damit ist man doch wieder bei einer Tatsache gelandet, die die Suche nach Ursachen der momentanen Misere fast überflüssig macht.

Die Wasserversorgung wird zum Problem

Langfristig wird Brandenburg trockener werden. Die Wasserversorgung der Haushalte, egal mit welcher Infrastruktur, wird damit zu einem echten Problem. Das dürfte auch die Landesregierung so sehen, die niedere Pegelstände von Flüssen in Trockenjahren kennt. Die Anregung der Wasserverbände, großflächig und langfristig zu denken, ist nicht verkehrt. Brandenburg braucht eine langfristige Strategie der Versorgung. Die in Strausberg geplante Rationierung des Wassers ist ein Weckruf. Welche Folgen der Mangel schon jetzt hat, sieht die Gemeinde Neuenhagen. Dort platzt gerade der Traum vom Google-Rechenzentrum. Zu wenig Wasser für die Kühlung!

Von Rüdiger Braun