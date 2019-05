Darum geht es: Bei den Kommunalwahlen werden alle fünf Jahre die Volksvertretungen gewählt, also die Parlamente. Das sind die Gemeindevertretungen in den Gemeinden, die Stadtverordnetenversammlungen in den Städten, die Kreistage in den Landkreisen. Dazu kommen die Wahlen von ehrenamtlichen Bürgermeistern, Ortsbeiräten und Ortsvorstehern.



In den Kommunalwahlen entscheiden die Wähler, wer ihre Interessen am besten repräsentiert und für sie eintritt. Und zwar dort, wo sie wohnen. Denn nicht nur in Brüssel, Berlin oder Potsdam, sondern auch in Luckenwalde, Perleberg, Falkensee oder Oranienburg werden für den Bürger wichtige Entscheidungen getroffen.