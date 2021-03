Berlin

Raumfahrt-Ingenieure und -Ingenieurinnen der Technischen Universität (TU) Berlin haben Grund zum Jubeln. Eine von ihnen entwickelte Technologie namens „Celestial“ soll 2028 im Rahmen einer ESA-Mission zum Mond fliegen. Das Gerät ermöglicht die Datenübertragung zur Erde auch von „hinter dem Mond“, also der von uns abgewandten Seite des Erdtrabanten aus.

Erste Ideen hatten Studierende eines Projekts im Studiengang „Master of Space Engineering“ (MSE) entwickelt. Im Juli 2020 wurde dieses Team zusammen mit zwei weiteren Teams aus Aachen und Warschau für zukünftige Weltraummissionen der Europäischen Weltraumagentur ESA ausgewählt.

14-Tage-Mission geplant

Während die TU sich um gelingende Kommunikation kümmern will, sorgen die studentische Teams aus Aachen und Warschau für die automatische Kultivierung von Pflanzen, beziehungsweise für die Produktion bestimmter Fasern auf einer geplanten Mondbasis. Für 2028 plant die ESA eine 14-Tage-Mission zum Mond. Dafür dürfen die drei Teams ihre wissenschaftlichen Experimente nun vorbereiten. Langfristig wollen Nasa und Esa dann die feste Mondbasis errichten.

„Als wir das Celestial-Projekt 2018 während eines Hackatons an der TU Berlin starteten, hätten wir nie geglaubt, dass unsere Idee so bald Wirklichkeit wird“, sagt der Raumfahrt-Ingenieur Mayank Sharma. Er ist Leiter des Projekts, TU-Absolvent und mittlerweile Gründer des Start-ups „Celestial Space Technologies GmbH“. Seine Firma hat zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft die Technologie professionell entwickelt. „Dieser Erfolg hat das Team jetzt sehr glücklich gemacht, nachdem wir so lange mit viel Herzblut daran gearbeitet haben.“

Das Mond-Kommunikationssystem „Celestial“ soll dank eines den Mond umkreisenden Orbiters die Übertragung von Radiosignalen auch auf der erdabgewandten Seite des Mondes möglich machen. „Unser System ist sehr flexibel“, sagt Sharma. Es könne mit jedem beliebigen Satelliten kombiniert werden. Das werde Zeit und Kosten sparen. Bei den Apollo-Missionen der 60er- und 70er-Jahre gerieten die Astronauten noch regelmäßig in Funklöcher. Nach Abschluss der Mondmission soll das Experiment wieder zur Erde zurückgebracht werden.

„Eine Herausforderung ist natürlich die Auswahl eines Landers aus mehreren Varianten und die Anordnung der Module. Unser Celestial-Modul muss jeweils im oberen Bereich beziehungsweise auf dem Oberdeck platziert werden, um eine bessere Anbindung an den Orbiter zu ermöglichen, der den Mond umkreist“, so Celestial-Leiter Mayank Sharma. Die Eignung der verschiedenen Orbiter muss ebenfalls noch geprüft werden. Einige befinden sich bereits in der Nähe des Mondes, wie der indische Chandrayaan-2-Orbiter. Andere werden in absehbarer Zeit gestartet, wie der Lunar Pathfinder, an dem auch die ESA beteiligt ist, und der sich bis 2022 oder 2023 in der Mondumlaufbahn befinden soll.

Sharma ist sehr optimistisch, dass es Nasa und Esa im Laufe dieses Jahrzehnts wieder auf den Mond schaffen. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre: Inzwischen ist seine kleine Firma in Sachen Raumfahrt gut im Geschäft. Die Kommunikationssysteme können auch in anderen Missionen eingesetzt werden.

Eisabbau auf dem Mond

Inzwischen stehen sogar schon weitere Studierende des Studiengangs „Master of Space Engineering“ in den Startlöchern. „Für die Kampagne 2021 wollen wir mit den Studierenden des MSE einen autonomen Rover entwickeln, der Eis auf dem Mond abbaut, transportiert und daraus Wasserstoff und Sauerstoff für Lebenserhaltungssysteme sowie Raketentreibstoff extrahiert“, erklärt MSE-Wissenschaftler Manuel Ortega. „Ziel ist es, die Ressource des Mondeises als nachhaltige Quelle für künftige ‚Deep-Space-Missionen‘ nutzen zu können.“

Von Rüdiger Braun