Potsdam

Der jahrelange Streit um die Finanzierung der Freien Schulen in Brandenburg ist beigelegt. Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Schulen in Brandenburg haben sich mit SPD, CDU und Grünen auf höhere Zuschüsse verständigt. Der von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf, den die freien Schulen als nicht auskömmlich abgelehnt hatten, wird damit korrigiert.

Das Bildungsministerium wollte die Zuschüsse an die Privatschulen weiter auf Grundlage der Lehrer-Erfahrungsstufe vier berechnen. Die Schulen hatten Zuschüsse auf der höher dotierten Erfahrungsstufe 5 angehmahnt. Sie steht Lehrern im Öffentlichen Dienst nach zehn Jahren Berufserfahrung zu.

15 Millionen Euro mehr Zuschüsse pro Jahr

Insbesondere CDU und Grüne hatten auf eine bessere Finanzierung gedrängt. Der mit den Kenia-Fraktionen erzielte Kompromiss sieht nun eine pauschale Zuweisung auf Basis der fiktiven Erfahrungsstufe 4,5 vor. Im kommenden Jahr erhalten die Freien Schulen damit rund sieben Millionen Euro mehr an Zuschüssen, in den Folgejahren werden es laut SPD-Fraktionschef Daniel Keller jeweils etwa 15 Millionen Euro sein.

„Für mich ist das ein bisschen wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest“, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Irene Petrovic-Wettstädt am Dienstag. Es sei in den vergangenen Jahren nicht gelungen, mit dem Bildungsministerium einen Kompromiss zu finden, sagte sie. Ab dem kommenden Schuljahr sei es nun möglich, die Lehrer an den freien Schulen endlich fairer zu bezahlen.

700 Euro mehr Lohn im Monat

Gegenüber Lehrern an staatlichen Schulen seien die Pädagogen bisher je Monat um 700 bis 800 Euro schlechter bezahlt worden. Die nun gefundene Einigung sei ein „schmerzhafter Kompromiss“, der aber zur rechten Zeit komme. „Er verschafft uns einfach Luft und gibt uns die Möglichkeit, unsere Kolleginnen und Kollegen tarifähnlich zu bezahlen“, sagte sie.

Die Freien Schulen ringen seit Jahren mit dem Bildungsministerium um höhere Zuschüsse. Im Sommer hatten sie einen wichtigen juristischen Etappensieg errungen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gab einer Klage der Frankfurter Waldorfschule statt und gab dem Land Brandenburg mit auf den Weg, der Schule deutlich höhere Personalzuschüsse zukommen zu lassen. Das Gericht machte deutlich, dass die Berechnung der Zuschüsse nach der Methode des Bildungsministeriums nicht dem Schulgesetz entspricht.

Teilsieg vor Gericht

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Schulen in Brandenburg schätzt die Höhe der drohenden Nachzahlungen für die vergangenen drei Schuljahre inklusive Zinsen auf 70 bis 90 Millionen Euro, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Das Bildungsministerium wollte die Niederlage nicht anerkennen und ging in Berufung. Der Fall liegt damit beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das in der Sache allerdings schon einmal für die Freien Schulen entschieden hatte.

In Brandenburg gibt es mehr als 180 Freie Schulen, die von 33.000 Schülern besucht werden. Die Einrichtungen drängen auf eine bessere Finanzierung drängen, nicht zuletzt, weil Lehrkräfte rar sind. Mit den bisherigen Personalzuschüsse seien die privaten gegenüber den öffentlichen Schulen um 700 Euro pro Lehrer und Monat unterfinanziert, so das Argument.

Von Torsten Gellner