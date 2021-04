Potsdam

Vor der Beerdigung von Prinz Philip hat der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, den Herzog von Edinburgh in einem Kondolenzschreiben an die britische Queen gewürdigt.

Georg Friedrich: Prinz Philip und die deutsch-britische Versöhnung

Besonders bewundert habe er an Prinz Philip, wie unermüdlich er sich stets für seine Familie, das Commonwealth, aber auch die deutsch-britische Versöhnung eingesetzt habe, teilt der Prinz von Preußen in einer Erklärung in Potsdam mit.

Prinz Philip wurde 99 Jahre alt (Foto aus dem Jahr 2015) Quelle: Annegret Hilse /.imago

Er sei sehr froh, dass er Prinz Philip bei mehreren offiziellen und privaten Anlässen begegnet sei, heißt es in dem Schreiben des Ururenkels des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. und seiner Frau Prinzessin Sophie.

Lesen Sie auch:

Beide Prinzen sind verwandt: Georg Friedrich Prinz von Preußen, der mit seiner Familie in Babelsberg wohnt, ist wie Königin Elizabeth II. und Prinz Philip ein direkter Nachfahre der britischen Königin Victoria (1819-1901). Zur Beerdigung am Samstag in Windsor werden – der Corona-Krise geschuldet – nur 30 Trauergäste erwartet. Drei deutsche Verwandte Philips werden erwartet: Bernhard Prinz von Baden, Heinrich Donatus Prinz von Hessen und Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg.

Von MAZonlne/dpa/axe