Am Grenzübergang an der Friedrichstraße fuhren im Oktober 1961 Panzer auf - einer der gefährlichsten Momente im Kalten Krieg. Heute können Touristen dies mit Augmented Reality noch einmal erleben.

ARCHIV - 28.10.1961, Berlin: Sowjetische (hinten, T 54) und amerikanische (vorn) Panzer stehen sich an der Berliner Sektorengrenze in der Friedrichstraße am Checkpoint Charlie gegenüber. (zu dpa "Wo sich die Panzer schussbereit gegenüberstanden: 60. Jahrestag Konfrontation am Checkpoint Charlie") Foto: dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Dpa