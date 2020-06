Wie Familien und Verbraucher vom Konjunkturpaket profitieren

Potsdam

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt, um die Folgen der Corona-Krise in Deutschland abzufedern. Zu den vereinbarten Schritten zählen viele Hilfen für Unternehmen, Kommunen sowie Anreize für Forschung und Innovationen. Aber auch Verbraucher und Familien können von den Maßnahmen profitieren.

Niedrigere Stromkosten

Um Bürger und Unternehmen bei den hohen Stromkosten zu entlasten, soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden. Sie soll 2021 bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde liegen und 2022 bei 6 Cent. Derzeit beträgt die Umlage, die Verbraucher über die Stromrechnung bezahlen, 6,76 Cent. Ohne Gegensteuern dürfte sie Experten zufolge im kommenden Jahr aber deutlich höher liegen. Denn wegen der Corona-Epidemie ist der Stromverbrauch deutlich gesunken und in der Folge auch der Börsenstrompreis. Um die Energiewende zu finanzieren, müsste dieser Einbruch durch eine höhere Umlage ausgeglichen werden. Laut dem Portal Check24 hätte den Verbrauchern eine Mehrbelastung zwischen 53 und 78 Euro gedroht.

Nun würden Haushalte um rund 900 Millionen Euro entlastet, hat das Portal berechnet. Konkret heißt das: Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4250 Kilowattstunden spart 2021 etwa 11 Euro, im Jahr darauf betrage die Ersparnis 21 Euro. Für Singlehaushalte mit einem Jahresverbrauch von 1500 Kilowattstunden ergebe sich eine überschaubare Entlastung von 4 Euro im kommenden Jahr und von 8 Euro in 2022.

Ab Juli sinkt die Mehrwertsteuer

Für ein halbes Jahr werden ab 1. Juli die Mehrwertsteuersätze gesenkt. Unternehmen können ihre Dienstleistungen und Produkte dann etwas günstiger anbieten. Gerade bei größeren Anschaffungen könnte es sich also lohnen, damit noch zu warten, bis die Steuersenkung in Kraft tritt. Von Juli an bis Ende 2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden. Der ermäßigte Satz gilt zum Beispiel für Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter, Milch, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse – übrigens auch für Tierfutter. Bereits vorher hatte die GroKo beschlossen, dass auch für Speisen in der Gastronomie ab Juli vorübergehend der ermäßigte Satz gilt.

300 Euro Bonus für jedes Kind

Ein einmaliger Bonus über 300 Euro für jedes Kind – damit hat sich die SPD durchgesetzt. Wann die Extrazahlung auf den Weg gebracht wird und auf den Familienkonten landet, ist noch unklar. Aber es soll gestaffelt ausgezahlt werden, wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) am Donnerstag sagte. Aller Wahrscheinlichkeit nach würden die 300 Euro gestaffelt in jeweils 100 Euro zusammen mit dem Kindergeld überwiesen, sagte sie. „Dann würden auf dem Kontoauszug für die Kindergeldzahlung nicht die 204 Euro stehen, sondern über drei Monate 304 Euro.“

Entlastung für Alleinerziehende

Familien mit hohen Einkommen werden von der Leistung allerdings nichts haben, weil sie bei der Steuer mit den Kinderfreibeträgen verrechnet werden soll. Bei einer Paarfamilie mit einem Kind gehe man davon aus, „dass man bis zu einem Bereich von 90.000 Euro zu versteuerndem Einkommen hier noch vom Kinderbonus profitiert“, sagte

Der Bund will dem erhöhten Betreuungsaufwand gerade für Alleinerziehende in den Corona-Zeiten Rechnung tragen. Befristet für zwei Jahre soll der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von derzeit 1908 Euro auf 4000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt werden. Der Finanzbedarf wird auf 750 Millionen Euro beziffert. Für Alleinerziehende heißt das, dass sie bei der Steuererklärung einen höheren Betrag von der Summe ihrer Einkünfte abziehen können.

Höhere Prämie für Elektroautos

Wer mit dem Kauf eines Elektroautos liebäugelt, kann auch profitieren. Der Bund will die Kaufprämie von 3000 auf bis zu 6000 Euro verdoppeln. Eine Prämie für Verbrenner wird es aber nicht geben.

Obergrenze für Sozialbeiträge

Die Corona-Epidemie belastet auch die Sozialversicherungen enorm. Doch sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sollen vor einer Steigerung der Lohnnebenkosten geschützt werden. Der Bund will eine „Sozialgarantie 2021“ geben und darüber sicherstellen, dass die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent liegen. Zusätzliche Finanzbedarfe sollen über den Bundeshaushalt finanziert werden. Die Kosten hierfür werden allein in diesem Jahr auf 5,3 Milliarden Euro geschätzt.

Ausbildungsprämie

Es ist eine Hilfe, die sich an Unternehmen richtet, aber davon profitieren auch Auszubildende. Um zu verhindern, dass sich Betriebe wegen der Corona-Krise aus der Ausbildung zurückziehen, lockt der Bund mit einer Ausbildungsprämie. Für jeden neu geschlossenen Ausbildungsbetrag erhalten Firmen, die ihr Ausbildungsangebot nicht verringern, eine einmalige Prämie über 2000 Euro. Sie soll nach Ende der Probezeit gezahlt werden. Wer mehr Ausbildungsplätze schafft, soll für die zusätzlichen Plätze je 3000 Euro erhalten.

Geld für den Ausbau von Kitas

Etwa eine Milliarde Euro will der Bund zusätzlich in den Ausbau von Kitas und Krippen stecken. Wie das Programm konkret aussehen wird, ist noch unklar. Ziel ist aber, dass sich möglichst viele Kitas räumlich vergrößern können. Das Geld soll für Ausbaumaßnahmen genutzt werden, um zur Verbesserung der Hygienesituation beitragen zu können, heißt es.

Der Zeitplan ist ehrgeizig; das Geld soll schon in diesem Jahr fließen. Ob Kitas so schnell Ausbaukonzepte aus der Schublade ziehen können, die von den jeweiligen Kommunen ko-finanziert werden müssen, ist fraglich.

Mehr Ganztagsschulen und Geld für Homeschooling

Das bestehende Programm zum Ausbau von Ganztagsschulen und zur Ganztagsbetreuung will die Große Koalition aufstocken – um rund 2 Milliarden Euro. Die Schulen sollen außerdem zusätzliche Mittel aus dem Digitalpakt erhalten, damit sie in das digitale Lernen investieren können. Hier sollen künftig mehr Projekte förderfähig sein.

Von Torsten Gellner