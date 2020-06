Potsdam/Berlin

Beim Einkaufen fallen für ein halbes Jahr weniger Steuern an, außerdem fließt auf das Familienkonto zusätzlich Geld: Bundestag und Bundesrat haben am Montag wichtige Teile des 130 Milliarden schweren Konjunkturpakets gebilligt. Es soll in der Corona-Krise den Konsum in Deutschland wieder ankurbeln und die Bürger in Kauflaune versetzen.

Danach wird der Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli bis zum 31. Dezember von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, wird von 7 auf 5 Prozent reduziert. Günstiger wird es für die Verbraucher aber nur, wenn der Einzelhandel die Steuersenkung auch weitergibt und die Preise senkt.

Bonus für Familien: 300 Euro mehr pro Kind

Familien bekommen zusätzlich einen Zuschlag aufs Kindergeld: Im September 200 Euro mehr pro Kind, im Oktober noch einmal 100 Euro. Das gilt für alle Kinder, die irgendwann in diesem Jahr Anspruch auf Kindergeld hatten oder haben – also auch solche, die erst im November geboren werden. Der Zuschuss wird in der Steuererklärung mit den Kinderfreibeträgen verrechnet, aber nicht auf Sozialleistungen angerechnet. Dadurch profitieren vor allem Familien mit weniger Geld: Je mehr man verdient, desto weniger Bonus bleibt nach der Steuer übrig.

Alleinerziehende, die in der Corona-Zeit besonders belastet sind, bekommen zusätzliche Hilfe: der Entlastungsbetrag bei der Steuer wird in diesem und im kommenden Jahr mehr als verdoppelt, von derzeit 1908 auf 4008 Euro. Kommunen, denen dramatische Steuerausfälle bevorstehen, erhalten Milliardenhilfen für Investitionen in Nahverkehr, Kinderbetreuung und Kultur.

Altmaier nennt Gesetz ein „Kraftpaket“

Die Reaktionen auf das zweite Corona-Steuerhilfegesetz sind unterschiedlich. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sprach von einem „Kraftpaket“: Mit 130 Milliarden Euro sei es „das größte Konjunkturpaket in der deutschen Geschichte“, erklärte er.

Brandenburgs Landesregierung begrüßte die Pläne. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betonte aber auch, dass Handel und Dienstleister die reduzierten Steuersätze tatsächlich an die Verbraucher weitergeben müssten. „Nur so werden die Bürger in dieser schwierigen Zeit die gewünschte Entlastung im Portemonnaie spüren und in die Lage versetzt, kurzfristig wieder mehr konsumieren zu können.“

Linke: „Teuer erkaufte Symbolpolitik“

Es gibt auch Zweifel, ob die Hilfen überhaupt wirken. „Insgesamt sollten an Konjunkturprogramme nicht zu hohe Erwartungen gerichtet werden“, warnte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Kritik kam auch von den oppositionellen Linken im Landtag Brandenburg. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei „teuer erkaufte Symbolpolitik, die niemandem etwas bringt“, sagte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter der MAZ. Es sei fraglich, ob der Handel die Senkung an die Kunden weitergibt. Selbst wo das geschehe, dürfte der Effekt angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise minimal sein. „Vor allem Geringverdiener, die sich keine großen Anschaffungen leisten können, haben nichts von dieser Maßnahme“, betonte Walter.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichnete das Konjunkturpaket als „armutspolitisch ignorant“ und forderte finanzielle Hilfen auch für arme Menschen ohne Kinder. Nach Berechnungen des Verbands hätte ein Single, der Hartz IV oder Altersgrundsicherung bezieht, durch die beschlossenen Regelungen gerade einmal 8,20 Euro im Monat mehr an Kaufkraft.

Von Igor Göldner