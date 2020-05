Potsdam

Nach dem Parteiausschluss des Brandenburger AfD-Chefs, Andreas Kalbitz, wurden in dem Bundesland weitere Konsequenzen gefordert. Der Verfassungsschutz solle eine Beobachtung des AfD-Landesverbandes genau prüfen, erklärte die Landesvorsitzende der Grünen, Julia Schmidt, am Freitagabend in Potsdam. Die Landesvorsitzenden der Linken, Katharina Slanina und Anja Mayer, forderten die Beobachtung durch den Verfassungsschutz: „Die Brandenburger AfD stand und steht dem Flügel nahe - und nun ist ihr Landesvorsitzender selbst der AfD zu rechts“, erklärten sie.

„Hat die Öffentlichkeit getäuscht“

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Petra Budke, und der SPD-Fraktionsvorsitzende, Erik Stohn, forderten Kalbitz auf, sein Landtagsmandat niederzulegen. „Er hat die Öffentlichkeit stets getäuscht über seine Rolle und Verstrickung in der rechtsextremen Szene“, sagte Stohn.

Die AfD hatte am Freitagabend ihr bisheriges Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen. Der Bundesvorstand votierte den Angaben zufolge mit sieben zu fünf Stimmen für den Ausschluss.

Meuthen verteidigt Ausschluss

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen verteidigte die Entscheidung. Der Vorstand habe eine intensive Diskussion auf Basis der Aktenlage geführt, sagte Meuthen am Samstag im RBB-Inforadio. Es sei keine politische Diskussion gewesen, „sondern eine rechtliche über die Frage, ob die Mitgliedschaft nichtig gestellt werden muss, weil bei der Parteiaufnahme wichtige Tatsachen verheimlicht wurden“. Nach Aktenlage sei Kalbitz Mitglied der „Heimattreuen deutschen Jugend“, einer rechtsextremen Organisation, gewesen, so Meuthen.

Von RND/epd