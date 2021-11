Potsdam

In Brandenburg könnten bald wieder Kontaktbeschränkungen auf die Märkerinnen und Märker zukommen: Wie aus einem Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung, der der MAZ vorliegt, hervorgeht, sollen in Zukunft private Feiern nur noch mit maximal 50 Personen in Innenräumen und maximal 100 Personen draußen erlaubt sein. Insbesondere Ungeimpfte müssen sich auch auf eine Vielzahl von weiteren Beschränkungen einstellen. Was laut Entwurf geplant ist:

Kontaktbeschränkungen bei privaten Feiern

Private Feiern und sonstige Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, die im privaten Wohnraum oder in öffentlichen oder angemieteten Räumen stattfinden, sind unter freiem Himmel mit bis zu 100 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 gleichzeitig anwesenden Gästen zulässig – unabhängig von 2G oder 3G. Wer sich außerhalb des privaten Raumes trifft, muss dazu auch noch das Abstandsgebot einhalten.

Lesen Sie auch: Nonnemacher warnt: Deutlich weniger Intensivbetten in Brandenburg verfügbar als ausgewiesen

FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel sieht der Entwurf zur neuen Eindämmungsverordnung eine Verschärfung vor. Demnach wird das Tragen von FFP2-Masken ohne Außenventil Pflicht, die bisher ebenfalls erlaubten medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen (OP-Masken) sind dann nicht mehr gestattet.

Diese Regel gilt laut Entwurf für alle Formen von öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive Taxen, ebenso für Schülerbeförderung. Ebenso „in den für den Publikumsverkehr zugänglichen Gebäuden von Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen sowie in den zugehörigen Bereichen, die nicht unter freiem Himmel liegen“.

Ausnahmen gibt es für das Personal, das während der Fahrt nicht zwingend FFP2-Masken tragen muss, sondern sich auch für eine OP-Maske entscheiden kann.

2G in Gaststätten (Restaurants, Kneipen und Bars)

In Gaststätten oder vergleichbaren Einrichtungen sieht der Entwurf die Umsetzung der 2G-Regel vor, das bedeutet ausschließlich Zutritt für Genesene und Geimpfte – mit Ausnahme von Kindern bis zwölf Jahren. Dies kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke bereits am Dienstag an.

2G auch in Diskotheken, Clubs und Festivals

Auch das bahnte sich bereits an: In Brandenburgs Discos und Clubs dürfen in Zukunft auch nur noch diejenigen, die einen Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Covid-19-Erkrankung vorweisen können.

2G für Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe

Beim Thema Beherbergung sieht der Entwurf für die neue Eindämmungsverordnung eine 2G-Regelung vor. Demnach dürften Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe nur noch Geimpfte und Genesene Menschen beherbergen.

Ausnahme sind Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr. Für Sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Personal, das im Gästekontakt ist, muss ebenso die 2G-Richtlinie erfüllen – es sei denn es handelt sich um Mitarbeiter, die keinen direkten Kontakt zu Gästen hat.

Busreisen und Schiffsausflüge nur noch für Geimpfte und Genesene

Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote sollen laut Verordnungsentwurf nur noch mit der 2G-Regel möglich sein, also für Geimpfte und Genesene. Ausnahmen soll es lediglich für unter Zwölfjährige geben, da diese sich noch nicht impfen lassen können.

Mehr Tests und Maskenpflicht für alle Schüler

Schüler müssen jetzt dreimal wöchentlich (statt vorher zweimal) einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Dazu wird die Maskenpflicht auch wieder auf Grundschüler ausgeweitet.

Lesen Sie auch: Ausgebremst im Kabinett? Was hinter Nonnemachers Rücktrittsdrohung steckt

3G beim Friseur, im Fitness-Studio und auf dem Indoor-Spielplatz

Die Möglichkeit des Zutritts auch mit Tests (3G) soll für Kosmetik- und Fitness-Studios sowie Innenspielplätze gelten.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte beim Sport

Kontaktsport mit mehr als 30 Sportausübenden soll wieder verboten werden – es sei denn, alle Beteiligten sind geimpft oder genesen (2G). Dann gilt diese Regel nicht, ebenso für therapeutischen Sport oder Schulsport.

Zwei Besucher täglich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtung

Wer in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen Bekannte oder Verwandte besuchen will, muss sich umstellen: Nur zwei Besucher täglich sollen erlaubt sein. Bislang gibt es keine Obergrenze. Ausnahmen gibt es künftig bei Besuchen von schwer erkrankten Kindern, anderen kritisch Erkrankten sowie Sterbebegleitung.

Tägliche Tests in Pflegeeinrichtungen bei Inzidenzen über 100

Auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern gelten verschärfte Regeln: Besucher und Pflegekräfte müssen eine FFP2-Maske tragen, auch genesene und geimpfte Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorlegen. Pflegekräfte müssen drei tagesaktuelle Tests pro Woche vorweisen, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der jeweiligen Kommune über 100, muss an jedem Werktag getestet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freizeit- und Kultureinrichtungen: Abstand oder FFP2-Masken

Auch für Kultur- und Freizeitreinrichtungen sieht der Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung Regeln vor. Diese gelten für Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive, öffentliche Bibliotheken, Freizeitparks, Tierparks, Wildgehegen, Zoologischen und Botanischen Gärten.

In allen Einrichtungen – egal ob in geschlossenen Räumen oder im Freien - gelten weiter Abstands- und Hygiene-Regeln. Der Abstand bei festen Sitzplätzen muss mindestens einen Meter betragen – auf die Einhaltung des Abstandsgebot soll aber laut Entwurf verzichtet werden können, wenn alle Personen durchgehend FFP2-Masken ohne Außenventil tragen.

In geschlossenen Räumen müssen alle Personen medizinische Masken tragen. Diese dürfen nur abgenommen werden, wenn bei festen Sitzplätzen ein Abstand von mindestens einem Meter gehalten wird.

2G in Kinos, Theatern und Konzerthäusern

Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sieht der Entwurf der Eindämmungsverordnung die 2G-Regelung vor. Ausnahmen werden genannt für „Autokinos, Autotheater, Autokonzerte und vergleichbare Angebote“.

Schwimmbäder, Saunen, Thermen nur noch mit 2G

Auch Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Freibäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren sollen nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich sein. Ausnahmen gelten – wie bei allen 2G-Bereichen – für Kinder unter zwölf Jahren, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt.

Von MAZonline